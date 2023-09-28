Белгородская облдума утвердила Гладского в должности первого заместителя губернатора

Что касается Дмитрия Гладского, то сообщается о его опыте работы в сфере экономики, финансов и инвестиций. Стаж работы — более 24 лет. Он занимал руководящие должности как в коммерческих организациях, так и в органах местного самоуправления и власти субъектов РФ. В своей новой роли первого заместителя губернатора Вячеслава Гладкова он отвечает за управление экономическими процессами на территории области. Кроме того, в его компетенцию входит временное исполнение обязанностей губернатора в его отсутствие. Дмитрий Гладский также отвечает за развитие строительной, транспортной инфраструктуры, дорожное хозяйство, сельское хозяйство, продовольствие и охрану окружающей среды в случае отсутствия соответствующих заместителей губернатора. Полномочия делают его ключевым фигурантом в планировании и координации различных сфер деятельности, необходимых для устойчивого развития области.