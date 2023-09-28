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Дмитрий Гладский, первый заместитель губернатора Белгородской области

Белгородская облдума утвердила Гладского в должности первого заместителя губернатора

28 сентября 2023, 08:51
Фото: Официальная страница Дмитрия Гладского ВКонтакте
Дмитрий Гладский, первый заместитель губернатора Белгородской области
28 сентября депутаты утвердили изменения в составе правительства Белгородской области.

Четыре вопроса на заседании облдумы касались утверждений на должности в органах власти Белгородской области. Депутаты единогласно согласовали назначение Дмитрия Гладского в качестве первого заместителя губернатора Белгородской области. Также Елена Долманова представила краткие биографии кандидатов на государственные должности.

Что касается Дмитрия Гладского, то сообщается о его опыте работы в сфере экономики, финансов и инвестиций. Стаж работы — более 24 лет. Он занимал руководящие должности как в коммерческих организациях, так и в органах местного самоуправления и власти субъектов РФ. В своей новой роли первого заместителя губернатора Вячеслава Гладкова он отвечает за управление экономическими процессами на территории области. Кроме того, в его компетенцию входит временное исполнение обязанностей губернатора в его отсутствие. Дмитрий Гладский также отвечает за развитие строительной, транспортной инфраструктуры, дорожное хозяйство, сельское хозяйство, продовольствие и охрану окружающей среды в случае отсутствия соответствующих заместителей губернатора. Полномочия делают его ключевым фигурантом в планировании и координации различных сфер деятельности, необходимых для устойчивого развития области.

Ранее замгубернатора Белгородской области заявил, что чиновники могут лишиться премии и отпуска без прививки от гриппа. Так, чиновники области в обязательном порядке пройдут вакцинацию, т. к. отсутствие прививок может привести к повышению заболеваемости и дестабилизации руководящего аппарата.

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