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Анастасия Семененко

Белгородка вошла в число лучших воспитателей России

28 сентября 2023, 08:36
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Анастасия Семененко
Жительница региона работает воспитателем в детском саду «Россияночка» в посёлке Чернянка. Подробности сообщили в региональном правительстве.

Лауреатом конкурса «Воспитатель года России — 2023» стала Анастасия Семененко. Белгородка работает в детском саду «Россияночка» в посёлке Чернянка. Первое место воспитатель заняла в региональном этапе конкурса, а в финале вошла в число 15 лучших специалистов России.

В этом году в соревновании участвовали воспитатели из всех регионов страны. Конкурсантами стали как педагоги с большим опытом, так и начинающие специалисты. Финал конкурса прошёл в Волгограде.

Напомним, что ранее в правительстве назвали количество трудоустроенных молодых педагогов в Белгородской области — их около 5 тысяч. Всего же в сфере образования в регионе работает более 28 тыс. педагогов.

Анастасия СемененкоАнастасия Семененко
Анастасия СемененкоАнастасия Семененко
Анастасия СемененкоАнастасия Семененко
Анастасия СемененкоАнастасия Семененко
Анастасия Семененко
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
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#Чернянка#Белгородская область#Лауреат#Чернянский район#Воспитатель#Всероссийский конкурс#Воспитатель года#Белгород#Александра Склярова
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