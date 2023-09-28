Белгородка вошла в число лучших воспитателей России

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Лауреатом конкурса «Воспитатель года России — 2023» стала Анастасия Семененко. Белгородка работает в детском саду «Россияночка» в посёлке Чернянка. Первое место воспитатель заняла в региональном этапе конкурса, а в финале вошла в число 15 лучших специалистов России.
В этом году в соревновании участвовали воспитатели из всех регионов страны. Конкурсантами стали как педагоги с большим опытом, так и начинающие специалисты. Финал конкурса прошёл в Волгограде.
Напомним, что ранее в правительстве назвали количество трудоустроенных молодых педагогов в Белгородской области — их около 5 тысяч. Всего же в сфере образования в регионе работает более 28 тыс. педагогов.