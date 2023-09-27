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В Белгороде назвали сроки ремонта проспекта Ватутина

Ямочный ремонт не спасает: проспект Ватутина в Белгороде ждёт ремонт

27 сентября 2023, 14:46
Фото: 1MI

В Белгороде назвали сроки ремонта проспекта Ватутина

Ремонтные работы проведут в следующем году. Городские власти уже получили положительное заключение государственной экспертизы. Подробнее сообщил заместитель мэра областного центра по ЖКХ Александр Лоскутов.

В ходе прямого эфира белгородец Игорь поинтересовался у чиновника, когда в Белгороде проведут ямочный ремонт на новом мосту. Лоскутов отметил, что по данному вопросу поступает много заявок.

Ямочный ремонт на днях уже выполнен. К примеру, отремонтировали повреждения в районе ул. 5 Августа. Ключевая проблема нового моста — это большая колейность, которая присутствует на сегодняшний день. Она создаёт много неудобств автолюбителям.
Александр Лоскутов

Чиновник добавил, что в планах на 2024 год провести капитальный ремонт участков автомобильной дороги по проспекту Ватутина — от ул. 5 Августа до ул. Победы.

Уже есть положительное заключение государственной экспертизы. Будем надеяться, что в следующем году капитальный ремонт этой части улицы решит проблему.
Александр Лоскутов
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#Ремонт#Ватутина#Новости Белгорода#Ямочный ремонт#Новый мост#Автомобильная дорога#Белгород#Кристина Семенчук#Александр Лоскутов
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