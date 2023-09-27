Ямочный ремонт не спасает: проспект Ватутина в Белгороде ждёт ремонт

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
В ходе прямого эфира белгородец Игорь поинтересовался у чиновника, когда в Белгороде проведут ямочный ремонт на новом мосту. Лоскутов отметил, что по данному вопросу поступает много заявок.
Ямочный ремонт на днях уже выполнен. К примеру, отремонтировали повреждения в районе ул. 5 Августа. Ключевая проблема нового моста — это большая колейность, которая присутствует на сегодняшний день. Она создаёт много неудобств автолюбителям.
Александр Лоскутов
Чиновник добавил, что в планах на 2024 год провести капитальный ремонт участков автомобильной дороги по проспекту Ватутина — от ул. 5 Августа до ул. Победы.
Уже есть положительное заключение государственной экспертизы. Будем надеяться, что в следующем году капитальный ремонт этой части улицы решит проблему.
Александр Лоскутов