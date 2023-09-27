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ВСУ повторно обстреляли село Большетроицкое в Белгородской области

Во время повторного обстрела белгородского села повредило четыре дома

27 сентября 2023, 12:42
Фото: 1MI

ВСУ повторно обстреляли село Большетроицкое в Белгородской области

ВСУ снова ударили по селу Большетроицкое. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ повторно обстреляли село Большетроицкое в Шебекинском горокруге. Никто не пострадал. В населённом пункте зафиксировали разрушения.

Повреждения получили четыре дома. Выбило окна, посекло фасады, заборы и хозпостройки. Оперативные и аварийные службы работают на месте происшествия. Продолжается подомовой обход территории.

Ранее сообщалось, что в селе во время обстрела пострадал мужчина, косивший траву. Пострадавший получил осколочные ранения бедра. Его госпитализировали в горбольницу №2 в Белгороде. Повреждения зафиксировали в одном домовладении. Там посекло крышу.

Напомним, накануне населённый пункт также был под огнём противника. Повреждения получили четыре дома. Выбило окна, посекло фасады, крыши и заборы. Пострадали три магазина.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#Разрушения#Обстрел ВСУ
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