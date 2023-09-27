Во время повторного обстрела белгородского села повредило четыре дома

Ранее сообщалось, что в селе во время обстрела пострадал мужчина, косивший траву. Пострадавший получил осколочные ранения бедра. Его госпитализировали в горбольницу №2 в Белгороде. Повреждения зафиксировали в одном домовладении. Там посекло крышу.