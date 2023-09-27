Во время повторного обстрела белгородского села повредило четыре дома

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
ВСУ повторно обстреляли село Большетроицкое в Шебекинском горокруге. Никто не пострадал. В населённом пункте зафиксировали разрушения.
Повреждения получили четыре дома. Выбило окна, посекло фасады, заборы и хозпостройки. Оперативные и аварийные службы работают на месте происшествия. Продолжается подомовой обход территории.
Ранее сообщалось, что в селе во время обстрела пострадал мужчина, косивший траву. Пострадавший получил осколочные ранения бедра. Его госпитализировали в горбольницу №2 в Белгороде. Повреждения зафиксировали в одном домовладении. Там посекло крышу.
Напомним, накануне населённый пункт также был под огнём противника. Повреждения получили четыре дома. Выбило окна, посекло фасады, крыши и заборы. Пострадали три магазина.