В Шебекино оклеят бронеплёнкой окна школ, работающих на дистанте

Posted Сегодня, 20:03
Published Сегодня, 20:03
Modified Сегодня, 20:54
Updated Сегодня, 20:54
Местный житель поинтересовался у чиновника, будут ли оклеивать окна школ в Шебекино, ведь там работают учителя.
У нас сегодня школы работают на удалёнке. Начинаем со школ и детских садов, которые работают у нас в очном режиме и режиме дежурных групп. Затем, если у нас останется плёнка, будем уже смотреть по школам, которые работают у нас на дистанте.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
23-24 сентября в Белгородскую область завезли недостающий объём бронированной плёнки для школ и детских садов. Первыми начали оклеивать окна учреждений, в которых дети обучаются очно. 25 сентября плёнку получили все приграничные районы. Сначала её раскроят, затем начнут наносить на окна.