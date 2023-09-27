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В Шебекино оклеят бронеплёнкой окна школ, работающих на дистанте

В Шебекино оклеят бронеплёнкой окна школ, работающих на дистанте

27 сентября 2023, 20:03
Фото: 1MI
27 сентября глава Шебекинского округа Владимир Жданов рассказал о том, будут ли власти Белгородской области оклеивать окна школ, учащиеся которых обучаются на дистанте.
Сюжет
Школы

Местный житель поинтересовался у чиновника, будут ли оклеивать окна школ в Шебекино, ведь там работают учителя.

У нас сегодня школы работают на удалёнке. Начинаем со школ и детских садов, которые работают у нас в очном режиме и режиме дежурных групп. Затем, если у нас останется плёнка, будем уже смотреть по школам, которые работают у нас на дистанте.

Владимир Жданов, глава Шебекинского округа

23-24 сентября в Белгородскую область завезли недостающий объём бронированной плёнки для школ и детских садов. Первыми начали оклеивать окна учреждений, в которых дети обучаются очно. 25 сентября плёнку получили все приграничные районы. Сначала её раскроят, затем начнут наносить на окна.

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#Город#Школы#Окна#Белгород#Владимир Жданов#Дистанционка#Шебекинский горокруг#Бронеплёнка#Милена Фишер
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