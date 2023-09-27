В четверг белгородцам обещают неожиданно высокую температуру

Кроме того, с 26 по 28 сентября в Белгородской области ожидается повышенная солнечная активность. 26 сентября мощность магнитной бури составляла 5 баллов, а 27 и 28 сентября — 4 балла. Последний раз повышенная солнечная активность накрывала Белгородскую область 19 сентября.