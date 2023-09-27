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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

В четверг белгородцам обещают неожиданно высокую температуру

В четверг белгородцам обещают неожиданно высокую температуру

27 сентября 2023, 13:33
Фото: 1MI
Температура воздуха днём достигнет +26 ˚С. Прогноз на четверг опубликовали в региональном МЧС.
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Погода

По данным белгородских синоптиков, завтра, 28 сентября, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днём 6-11 м/с.

В регионе температура воздуха в тёмное время суток опустится до +7…+12 ˚С, днём поднимется до +21…+26 ˚С.

В Белгороде столбик термометра ночью остановится на отметке +10…+12 ˚С. Днём потеплеет до +23…+25 ˚С.

Кроме того, с 26 по 28 сентября в Белгородской области ожидается повышенная солнечная активность. 26 сентября мощность магнитной бури составляла 5 баллов, а 27 и 28 сентября — 4 балла. Последний раз повышенная солнечная активность накрывала Белгородскую область 19 сентября.

Сильная магнитная буря обрушилась на Белгородскую область
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#Белгородская область#Погода#Тепло#Белгород#Александра Склярова
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