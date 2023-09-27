В Белгородской области за два года стало меньше инвалидов

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
По информации Федерального реестра инвалидов, за 2020–2022 годы численность инвалидов в Белгородской области снизилась на 17 тысяч человек, что составляет 8,4%.
Инвалиды по возрасту распределены на следующие группы:
Напомним, ранее стало известно, с 1 сентября 2023 года изменился порядок предоставления оплачиваемых дополнительных выходных по уходу за детьми-инвалидами. Теперь родители данной категории детей смогут накапливать выходные.
До нововведений в месяц можно было получить четыре дополнительных оплачиваемых выходных. Использовать выходные нужно было раз в месяц, иначе они «сгорали».