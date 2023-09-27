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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

В Белгородской области за два года стало меньше инвалидов

В Белгородской области за два года стало меньше инвалидов

27 сентября 2023, 13:57
Фото: 1MI
Статистики подсчитали данные за 2020–2022 годы. Сведения опубликовали в документе, который вносит изменения в региональную программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Белгородской области».
Сюжет
Дети

По информации Федерального реестра инвалидов, за 2020–2022 годы численность инвалидов в Белгородской области снизилась на 17 тысяч человек, что составляет 8,4%.

Инвалиды по возрасту распределены на следующие группы:

  • дети до 17 лет составляют 3,01% (в 2020 году — 2,69%);
  • взрослые от 18 до 30 лет — 2,67% (в 2020 году — 2,55%);
  • от 31 до 40 лет — 5,01% (в 2020 году — 4,83%);
  • от 41 до 50 лет — 8,04% (в 2020 году — 7,52%);
  • от 51 до 60 лет — 14,75% (в 2020 году — 15,47%);
  • свыше 60 лет — 69,63% (в 2020 году — 69,54%).

Напомним, ранее стало известно, с 1 сентября 2023 года изменился порядок предоставления оплачиваемых дополнительных выходных по уходу за детьми-инвалидами. Теперь родители данной категории детей смогут накапливать выходные.

До нововведений в месяц можно было получить четыре дополнительных оплачиваемых выходных. Использовать выходные нужно было раз в месяц, иначе они «сгорали».

Накопление и условия: всё о дополнительных выходных по уходу за ребёнком-инвалидом
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#Белгородская область#Инвалиды#Дети#Нововведения#Статистика#Белгород#Кристина Семенчук#Медицинская реабилитация
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