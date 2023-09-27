В Белгородской области не хватает реабилитационных коек

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
В Белгородской области лицензии на медицинскую деятельность, в том числе на оказание специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара по медицинской реабилитации, имеют шесть организаций:
Всего на 1 января текущего года число реабилитационных коек достигло 287, из них для пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата — 75, с нарушением функции центральной нервной системы — 75, с соматическими заболеваниями — 137.
В официальных документах указано, что коечный фонд в Белгородской области не удовлетворяет потребности в оказании реабилитации на втором этапе (в стационарных условиях реабилитационных центров или отделений.). При этом наблюдается недостаточное количество коек для лечения пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, но избыток коек для лечения людей с соматическими заболеваниями и нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата.
Также эксперты отметили недостаточную укомплектованность реабилитационными кадрами и оснащение реабилитационным оборудованием.
Медицинская реабилитация третьего этапа (в отделениях медицинской реабилитации поликлиник, выездными бригадами на дому, в санаторных организациях) в Белгородской области также развита недостаточно: мощность амбулаторных отделений недостаточная, а их количество не соответствует нормативам.