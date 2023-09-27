В Белгородской области не хватает реабилитационных коек

В официальных документах указано, что коечный фонд в Белгородской области не удовлетворяет потребности в оказании реабилитации на втором этапе (в стационарных условиях реабилитационных центров или отделений.). При этом наблюдается недостаточное количество коек для лечения пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, но избыток коек для лечения людей с соматическими заболеваниями и нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата.