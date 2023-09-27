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Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

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В Белгородской области не хватает реабилитационных коек

В Белгородской области не хватает реабилитационных коек

27 сентября 2023, 13:54
Фото: 1MI
Также эксперты отметили недостаточную укомплектованность реабилитационными кадрами и оснащение реабилитационным оборудованием. Данные представлены в документе, который вносит изменения в программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Белгородской области».

В Белгородской области лицензии на медицинскую деятельность, в том числе на оказание специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара по медицинской реабилитации, имеют шесть организаций:

  • Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа;
  • Ново-Таволжанская больница медицинской реабилитации;
  • Вейделевская ЦРБ;
  • Чернянская ЦРБ им. П. В. Гапотченко;
  • санаторий «Красиво»;
  • Алексеевская ЦРБ.

Всего на 1 января текущего года число реабилитационных коек достигло 287, из них для пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата — 75, с нарушением функции центральной нервной системы — 75, с соматическими заболеваниями — 137.

В официальных документах указано, что коечный фонд в Белгородской области не удовлетворяет потребности в оказании реабилитации на втором этапе (в стационарных условиях реабилитационных центров или отделений.). При этом наблюдается недостаточное количество коек для лечения пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, но избыток коек для лечения людей с соматическими заболеваниями и нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Также эксперты отметили недостаточную укомплектованность реабилитационными кадрами и оснащение реабилитационным оборудованием.

Медицинская реабилитация третьего этапа (в отделениях медицинской реабилитации поликлиник, выездными бригадами на дому, в санаторных организациях) в Белгородской области также развита недостаточно: мощность амбулаторных отделений недостаточная, а их количество не соответствует нормативам.

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#Белгородская область#Белгород#Кристина Семенчук#Коечный фонд#Опорно-двигательный аппарат#Медицинская реабилитация#Реабилитационные центры#Вейделевская ЦРБ
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