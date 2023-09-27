В белгородском Шебекино капитально отремонтируют кровлю школы за 8,4 млн рублей

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
В школе №3 в Шебекино проведут капитальный ремонт кровли. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
На ремонт кровли и вентиляции в общеобразовательной школе готовы потратить свыше 8,4 млн рублей. Заказчиком выступает УКС Шебекинского горокруга. На работы потратят средства бюджетных учреждений.
Ремонтными работами займётся местное ООО «Ареал Плюс». Контракт с единственным поставщиком заключили 20 сентября. Исполнить обязательства по контракту компания должна до 1 ноября 2023 года.
ООО «Ареал Плюс» зарегистрировано в Шебекино в Белгородской области в августе 2022 года. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Размер уставного — капитала 10 тыс. рублей. Обществом руководит Илья Горбачев. Он же является учредителем организации.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о завершении строительства начальной школы в Старом Осколе в микрорайоне Северный. Там же три года назад заработал детский сад.