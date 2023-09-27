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Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

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В белгородском Шебекино капитально отремонтируют кровлю школы за 8,4 млн рублей

В белгородском Шебекино капитально отремонтируют кровлю школы за 8,4 млн рублей

27 сентября 2023, 13:02
Фото: 1MI
Работами по капремонту займётся местное ООО «Ареал Плюс». Исполнить контракт подрядчик должен до 1 ноября 2023 года, следует из информации с сайта госзакупок.

В школе №3 в Шебекино проведут капитальный ремонт кровли. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

На ремонт кровли и вентиляции в общеобразовательной школе готовы потратить свыше 8,4 млн рублей. Заказчиком выступает УКС Шебекинского горокруга. На работы потратят средства бюджетных учреждений.

Ремонтными работами займётся местное ООО «Ареал Плюс». Контракт с единственным поставщиком заключили 20 сентября. Исполнить обязательства по контракту компания должна до 1 ноября 2023 года.

ООО «Ареал Плюс» зарегистрировано в Шебекино в Белгородской области в августе 2022 года. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Размер уставного — капитала 10 тыс. рублей. Обществом руководит Илья Горбачев. Он же является учредителем организации.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о завершении строительства начальной школы в Старом Осколе в микрорайоне Северный. Там же три года назад заработал детский сад.

Кровли домов в Шебекино и Новой Таволжанке должны восстановить к октябрю
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#Белгородская область#Шебекино#Капремонт#Школа#Госзакупки#Кровля#Белгород#Наталья Корявых#Шебекинский горокруг
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