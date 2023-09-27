В Белгороде появится новый квартал с многоэтажками

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
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В Белгороде построят новый квартал. Он появится между улицами Октябрьская, Белгородского полка, Калинина и Белгородским проспектом.
Накануне губернатор Вячеслав Гладков провёл заседание архитектурно-градостроительного совета. Власти обсудили концепцию фасадных решений и благоустройство нового квартала.
В планах построить новые дома на 1,5 тыс. квартир. Также решили высадить зелёные насаждения, парковки хотят спустить под землю.
Как добавил глава региона, строительство будет поэтапным. Возводить дома будут в течение восьми лет.
Напомним, в Белгороде также должен появиться Белый квартал. Архитектурный план утвердили в конце 2022 года. Квартал разделят на пять зон построят ТРК, гостиницу, кафе и ресторан, лекторий, концертный зал. Часть объектов обещают сдать в конце 2024 года.