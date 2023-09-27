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концепция фасадных решений и благоустройства квартала

В Белгороде появится новый квартал с многоэтажками

27 сентября 2023, 14:58
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
концепция фасадных решений и благоустройства квартала
Новый квартал появится между улицами Октябрьская, Белгородского полка, Калинина и Белгородским проспектом. На участке планируют высадить зелёные насаждения и спустить парковки под землю, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде построят новый квартал. Он появится между улицами Октябрьская, Белгородского полка, Калинина и Белгородским проспектом.

Накануне губернатор Вячеслав Гладков провёл заседание архитектурно-градостроительного совета. Власти обсудили концепцию фасадных решений и благоустройство нового квартала.

В планах построить новые дома на 1,5 тыс. квартир. Также решили высадить зелёные насаждения, парковки хотят спустить под землю.

Как добавил глава региона, строительство будет поэтапным. Возводить дома будут в течение восьми лет.

Напомним, в Белгороде также должен появиться Белый квартал. Архитектурный план утвердили в конце 2022 года. Квартал разделят на пять зон построят ТРК, гостиницу, кафе и ресторан, лекторий, концертный зал. Часть объектов обещают сдать в конце 2024 года.

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#Город#Белгородская область#Строительство#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Квартал
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