В Белгороде появится новый квартал с многоэтажками

Напомним, в Белгороде также должен появиться Белый квартал. Архитектурный план утвердили в конце 2022 года. Квартал разделят на пять зон построят ТРК, гостиницу, кафе и ресторан, лекторий, концертный зал. Часть объектов обещают сдать в конце 2024 года.