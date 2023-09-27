Уголовное дело на замначальника белгородского ГИБДД закрыли

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В региональном Следкоме сообщили, что сняли обвинения с замначальника ГИБДД Андрея Кравченко и ещё одного сотрудника полиции. Ранее их обвиняли в превышении должностных полномочий из-за истории с пьяным водителем.
Напомним, что 22 февраля 2021 года сотрудник ДПС на Садовой остановил водителя с признаками опьянения. Тот позвонил своему знакомому полицейскому, который превысил своё должностное положение и попросил сотрудника ДПС отпустить пьяного водителя.
В 2022 году сообщалось, что против правоохранителя Андрея Кравченко возбудили уголовное дело. Из УМВД бывшего замначальника ГИБДД уволили.
15 сентября 2022 года в возбуждении дела на Андрея Кравченко и ещё одного сотрудника полиции было отказано. В их действиях не увидели состава преступления.