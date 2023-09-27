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Уголовное дело на замначальника белгородского ГИБДД закрыли

Уголовное дело на замначальника белгородского ГИБДД закрыли

27 сентября 2023, 13:41
Фото: 1MI
О закрытии уголовного дела в Следкоме сообщили журналистам «Фонаря». Ранее Андрея Кравченко подозревали в превышении должностных полномочий из-за истории с пьяным водителем.

В региональном Следкоме сообщили, что сняли обвинения с замначальника ГИБДД Андрея Кравченко и ещё одного сотрудника полиции. Ранее их обвиняли в превышении должностных полномочий из-за истории с пьяным водителем.

Напомним, что 22 февраля 2021 года сотрудник ДПС на Садовой остановил водителя с признаками опьянения. Тот позвонил своему знакомому полицейскому, который превысил своё должностное положение и попросил сотрудника ДПС отпустить пьяного водителя.

В 2022 году сообщалось, что против правоохранителя Андрея Кравченко возбудили уголовное дело. Из УМВД бывшего замначальника ГИБДД уволили.

15 сентября 2022 года в возбуждении дела на Андрея Кравченко и ещё одного сотрудника полиции было отказано. В их действиях не увидели состава преступления.

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