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Published Сегодня, 09:20

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Водитель

Циничный подход: более 60% белгородцев работают только ради денег

27 сентября 2023, 09:20
Фото: Нейросеть / Midjourney
Водитель

Жители Белгородской области рассказали, что их мотивирует в работе

Меньше всего жителей Белгородской области по-настоящему заинтересованы в своей профессии. Так показали результаты анонимного опроса, проведённого Бел.Ру в соцсетях.
Сюжет
Работа

Вопреки исследованию SuperJob, о котором мы рассказали вчера, опрос в Telegram-канале Бел.Ру показал, что подавляющее большинство жителей Белгородской области единственной мотивацией к работе считают зарплату.

На втором месте по мотивации — «демотивация»: 16% белгородцев не считают работу главной в жизни. А вот 13% жителей региона действительно заинтересованы в том, что они делают — их мотивирует идея сделать этот мир лучше и помочь другим людям. По 5% респондентов проголосовали за то, что хотят развивать свою сферу и готовы быть первооткрывателями, а также иметь возможность потом не работать вообще. И 2% выбрали профессию по желанию родителей.

Также одна из читательниц связалась с нами и рассказала, что несмотря на низкую зарплату, её вдохновляет работа:

«Нравится делать то, чем я занимаюсь, вижу страсть, вижу хобби. А вот демотивирует как раз низкая оплата моего труда. Так что сплошной баланс и гармония».

А работает белгородка видеооператором, в свободное время подрабатывая в других местах.

В начале месяца SuperJob уже проводили исследование, где по результатам опроса только 19% жителей Белгорода готовы строить карьеру в своём городе. Большинство белгородцев проголосовали за то, чтобы уехать в Москву или Петербург и работать там.

SuperJob: только 19% горожан считают Белгород лучшим городом для карьеры
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#Общество#Белгородская область#Опрос#Развитие#Работа#Профессия#Екатерина Никулина
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