Циничный подход: более 60% белгородцев работают только ради денег

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Вопреки исследованию SuperJob, о котором мы рассказали вчера, опрос в Telegram-канале Бел.Ру показал, что подавляющее большинство жителей Белгородской области единственной мотивацией к работе считают зарплату.
На втором месте по мотивации — «демотивация»: 16% белгородцев не считают работу главной в жизни. А вот 13% жителей региона действительно заинтересованы в том, что они делают — их мотивирует идея сделать этот мир лучше и помочь другим людям. По 5% респондентов проголосовали за то, что хотят развивать свою сферу и готовы быть первооткрывателями, а также иметь возможность потом не работать вообще. И 2% выбрали профессию по желанию родителей.
Также одна из читательниц связалась с нами и рассказала, что несмотря на низкую зарплату, её вдохновляет работа:
«Нравится делать то, чем я занимаюсь, вижу страсть, вижу хобби. А вот демотивирует как раз низкая оплата моего труда. Так что сплошной баланс и гармония».
А работает белгородка видеооператором, в свободное время подрабатывая в других местах.
В начале месяца SuperJob уже проводили исследование, где по результатам опроса только 19% жителей Белгорода готовы строить карьеру в своём городе. Большинство белгородцев проголосовали за то, чтобы уехать в Москву или Петербург и работать там.