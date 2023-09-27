Циничный подход: более 60% белгородцев работают только ради денег

На втором месте по мотивации — «демотивация»: 16% белгородцев не считают работу главной в жизни. А вот 13% жителей региона действительно заинтересованы в том, что они делают — их мотивирует идея сделать этот мир лучше и помочь другим людям. По 5% респондентов проголосовали за то, что хотят развивать свою сферу и готовы быть первооткрывателями, а также иметь возможность потом не работать вообще. И 2% выбрали профессию по желанию родителей.