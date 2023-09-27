Стало хуже: белгородским сливкам снизили оценку из-за количества углеводов

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Сливкам «Белый город» в Роскачестве снизили оценку из-за количества углеводов. Продукт оказался на 6-м месте рейтинга с оценкой в 3,8.
Специалисты обнаружили нарушения в маркировке. Количество углеводов оказалось значительно меньше заявленного на этикетке — 2,6 г вместо 4,2 г. Производитель сообщил, что указал массовую долю углеводов, исходя из средних значений.
В рейтинг попали также сливки белгородского производства — «Авида». Они в рейтинге оказались выше — на 4-м месте. Продукт заработал оценку в 4,54.
Лучший результат показали сливки Parmalat «Белгородского молочного комбината». Эксперты чуть снизили максимальный балл за достоверность маркировки и жирнокислотный состав жировой фазы.
Ранее эксперты Роскачества не оценили кормовой запах и привкус молока «Авида». У специалистов возникли вопросы к пастеризации молока, а также к запаху. В 2022 году этот продукт занял 9-е место в общем рейтинге.
ЗАО «Молочный комбинат „Авида“» зарегистрировано в 2002 году в Старом Осколе с уставным капиталом в 25 млн рублей. Руководит предприятием Сергей Ушаков.