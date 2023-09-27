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Published Сегодня, 12:47

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Updated Сегодня, 12:49

фото тематическое

Стало хуже: белгородским сливкам снизили оценку из-за количества углеводов

27 сентября 2023, 12:47
Фото: 1MI
фото тематическое

Не все белгородские сливки получили высокие оценки от Роскачества

В сливках «Белый город» зафиксировали количество углеводов, которое оказалось в два раза меньше заявленного на этикетке. Сливки «Авида» белгородского производства показали результат лучше, следует из рейтинга, опубликованного Роскачеством.
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Рейтинг

Сливкам «Белый город» в Роскачестве снизили оценку из-за количества углеводов. Продукт оказался на 6-м месте рейтинга с оценкой в 3,8.

Специалисты обнаружили нарушения в маркировке. Количество углеводов оказалось значительно меньше заявленного на этикетке — 2,6 г вместо 4,2 г. Производитель сообщил, что указал массовую долю углеводов, исходя из средних значений.

В рейтинг попали также сливки белгородского производства — «Авида». Они в рейтинге оказались выше — на 4-м месте. Продукт заработал оценку в 4,54.

Лучший результат показали сливки Parmalat «Белгородского молочного комбината». Эксперты чуть снизили максимальный балл за достоверность маркировки и жирнокислотный состав жировой фазы.

Ранее эксперты Роскачества не оценили кормовой запах и привкус молока «Авида». У специалистов возникли вопросы к пастеризации молока, а также к запаху. В 2022 году этот продукт занял 9-е место в общем рейтинге.

ЗАО «Молочный комбинат „Авида“» зарегистрировано в 2002 году в Старом Осколе с уставным капиталом в 25 млн рублей. Руководит предприятием Сергей Ушаков.

Эксперты Роскачества не оценили кормовой запах и привкус молока «Авида»
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