Смотровую перголу установят на белгородской набережной «Берега»

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
На втором участке городской набережной «Берега» появится смотровая пергола, под которой разместят кафе и пункт проката инвентаря. А для отдыха жителей там разместят множество мест для сидения, обещает мэр.
В настоящий момент рабочие уже приступили к укладке настила из террасной доски. По состоянию на 26 сентября доска уложена на металлические каркасы уже на 25% — всего террасные доски разместят на площади 3500 квадратных метров. Также подрядчик монтирует электроснабжение, освещение, водопровод и канализацию.
Кроме того, на территории набережной появится спортивный кластер. Белгородцы смогут поиграть в пляжный волейбол, стритбол, настольный теннис, а также посетить многофункциональную площадку и зону воркаута.
Напомним, что набережная должна связать центральную часть Белгорода с новым пляжем «Берега» и парком аттракционов. Она будет состоять из нескольких тематических зон: сказочной и морской.