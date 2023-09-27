Смотровую перголу установят на белгородской набережной «Берега»

В настоящий момент рабочие уже приступили к укладке настила из террасной доски. По состоянию на 26 сентября доска уложена на металлические каркасы уже на 25% — всего террасные доски разместят на площади 3500 квадратных метров. Также подрядчик монтирует электроснабжение, освещение, водопровод и канализацию.