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Строительство набережной "Берега"

Смотровую перголу установят на белгородской набережной «Берега»

27 сентября 2023, 09:35
Фото: страница Валентина Демидова
Строительство набережной "Берега"
На территории также разместят кафе и спортивный кластер. Мэр города Валентин Демидов отчитался о строительстве второго участка набережной.

На втором участке городской набережной «Берега» появится смотровая пергола, под которой разместят кафе и пункт проката инвентаря. А для отдыха жителей там разместят множество мест для сидения, обещает мэр.

В настоящий момент рабочие уже приступили к укладке настила из террасной доски. По состоянию на 26 сентября доска уложена на металлические каркасы уже на 25% — всего террасные доски разместят на площади 3500 квадратных метров. Также подрядчик монтирует электроснабжение, освещение, водопровод и канализацию.

Кроме того, на территории набережной появится спортивный кластер. Белгородцы смогут поиграть в пляжный волейбол, стритбол, настольный теннис, а также посетить многофункциональную площадку и зону воркаута.

Напомним, что набережная должна связать центральную часть Белгорода с новым пляжем «Берега» и парком аттракционов. Она будет состоять из нескольких тематических зон: сказочной и морской.

Строительство набережной "Берега"Строительство набережной "Берега"
Строительство набережной "Берега"Строительство набережной "Берега"
Строительство набережной "Берега"Строительство набережной "Берега"
Строительство набережной "Берега"Строительство набережной "Берега"
План набережной "Берега"План набережной "Берега"
План набережной "Берега"План набережной "Берега"
План набережной "Берега"План набережной "Берега"
Строительство набережной "Берега"
Фото: страница Валентина Демидова
Прогулочные террасы строят на набережной «Берега» в Белгороде
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#Набережная#Ремонтные работы#Белгород#Валентин Демидов#Александра Склярова#Пляж "Берега"
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