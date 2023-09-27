Рейсы «Аэрофлота» между Москвой и Петербургом запустят с октября

«Между тремя крупнейшими аэропортами Москвы довольно большое расстояние. И внутри города есть районы, которые, выражаясь образно, тяготеют либо к одному из трех аэропортов, либо к площади трех вокзалов, откуда можно отправиться наземным транспортом», — объяснил эксперт. Он также подчеркнул, что, принимая во внимание длительность перемещений по мегаполису на наземном транспорте, можно прийти к выводу: в Москве предложение выбрать аэропорт прибытия обещает весьма привлекательные возможности для потребителя.