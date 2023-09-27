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Рейсы «Аэрофлота» между Москвой и Петербургом запустят с октября

Рейсы «Аэрофлота» между Москвой и Петербургом запустят с октября

27 сентября 2023, 06:38
Фото: АО «Авиакомпания Россия»
Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» сообщил о запуске рейсов из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в московский аэропорт Домодедово. Предполагается, что первый рейс будет выполнен через месяц — 29 октября.

Уже началась продажа билетов на перелеты по новому направлению, которое будет обслуживать дочерняя авиакомпания группы «Аэрофлот» — «Россия», пишет kursdela.biz.

На московских направлениях этот авиаперевозчик уже совершает перелеты в международные аэропорты Внуково и Шереметьево. Теперь этот список пополнится еще одним аэропортом.

Таким путем, добавляя третий столичный аэропорт, группа «Аэрофлот» выполняет свои планы по налаживанию авиаперелетов в Домодедово с целью расширить предложение на рынке авиаперевозок. Об этом рассказал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, который также отметил, что перелеты в Домодедово подразумевают возникновение новых возможностей для пассажиров на юге и юго-востоке Москвы.

«Между тремя крупнейшими аэропортами Москвы довольно большое расстояние. И внутри города есть районы, которые, выражаясь образно, тяготеют либо к одному из трех аэропортов, либо к площади трех вокзалов, откуда можно отправиться наземным транспортом», — объяснил эксперт. Он также подчеркнул, что, принимая во внимание длительность перемещений по мегаполису на наземном транспорте, можно прийти к выводу: в Москве предложение выбрать аэропорт прибытия обещает весьма привлекательные возможности для потребителя.

На новом воздушном маршруте из аэропорта Пулково в аэропорт Домодедово будут использовать лайнеры Airbus A319. В данный момент речь идет о двух ежедневных рейсах.

В будущем существует вероятность, что авиаперевозчик сможет наращивать число рейсов из Пулково в Домодедово. Это станет возможным, если будет зафиксирован устойчивый спрос на перелеты. При наличии спроса, считает Олег Пантелеев, в будущем частота ежедневных рейсов может быть увеличена.

Группа «Аэрофлот» (включая авиакомпании «Россия» и «Победа»), занимая лидирующие позиции в сфере гражданских авиаперевозок РФ, за прошлый год перевезла 40,7 миллиона пассажиров. Сегодня компания продолжает расширять свою сеть маршрутов.

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