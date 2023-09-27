Пострадавшая и разрушения: последствия новых обстрелов Белгородской области

В Шебекинском горокруге под обстрел противника попала Новая Таволжанка. В селе насчитали семь прилётов. Повреждения получили линия электропередачи и водонапорная башня, в одном частном домовладении посекло забор и надворную постройку. Из артиллерии ударили по селу Червона-Дибровка — из-за двух прилётов повреждения получила ЛЭП. Её уже восстановили. В этом же селе сбили дрон.