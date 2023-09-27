Пострадавшая и разрушения: последствия новых обстрелов Белгородской области

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал итоги обстрелов за 26 сентября. ВСУ нанесли по региону порядка 140 ударов. Пострадала одна женщина. Есть разрушения.
В Валуйском горокруге под артобстрел попало село Долгое. Зафиксировано 20 прилётов. Один из снарядов попал в частный дом. Пострадала женщина. Её госпитализировали в районную больницу, где врачи оказывают ей необходимую помощь.
Утром 27 сентября Гладков рассказал о состоянии пострадавшей женщины. Её состояние оценивается врачами как средней степени тяжести. Белгородке планируют делать операцию.
Также в Долгом из-за атаки противника пострадали четыре дома: выбило окна, посекло фасады и заборы. Повреждения получили две легковушки. Это же село ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе — повреждён один из инфраструктурных объектов связи.
Ещё в Валуйском горокруге по хутору Дубровка выпустили семь артиллерийских снарядов, по селу Бирюч — десять снарядов. Обошлось без последствий.
В Грайворонском горокруге под миномётный обстрел попало село Новостроевка-Вторая. Там насчитали три прилёта. Никто не пострадал, однако есть разрушения. В частном доме осколками посекло крышу, фасад, окна, забор и пристройку в одном частном домовладении.
По селу Пороз ВСУ семь раз ударили из миномётов. Повреждения зафиксировали в четырёх частных домовладениях: выбиты окна, посечены крыши, заборы и хозпостройки.
Также в муниципалитете под обстрелы попали хутор Байрак, сёла Безымено и Почаево — по ним нанесли 27 ударов. В Санково и Горьковском сбили по одному беспилотнику самолётного типа, но разрушений и пострадавших нет.
В Шебекинском горокруге под обстрел противника попала Новая Таволжанка. В селе насчитали семь прилётов. Повреждения получили линия электропередачи и водонапорная башня, в одном частном домовладении посекло забор и надворную постройку. Из артиллерии ударили по селу Червона-Дибровка — из-за двух прилётов повреждения получила ЛЭП. Её уже восстановили. В этом же селе сбили дрон.
Десять ударов из артиллерии ВСУ нанесли по селу Большетроицкое. Пострадавших нет.
Повреждения нашли в четырёх домах. В них выбило окна, посекло фасады, крыши и заборы. Также пострадали три объекта торговли, один автомобиль и гараж.
Ещё девять прилётов насчитали в Шебекино. Пострадал один частный дом. В общем 11 снарядов выпустили по селу Середа и хутору Марьино. Пострадавших и разрушений нет.
Краснояружский район также был под огнём ВСУ. Из артиллерии атаковали Теребрено и Вязовое — семь прилётов. Без последствий. Под артобстрел попал посёлок Задорожный. Никто не пострадал. Повредило линию электропередачи. Её уже восстановили.
В Белгородском районе по Нехотеевке ударили из артиллерии. В селе зафиксировали шесть прилётов. В Разумном сбили БПЛА самолётного типа. Никто не пострадал, разрушений нет.
В Лозовой Рудке в Борисовском районе беспилотник сбросил пять взрывных устройств. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе из миномёта обстреляли окраину хутора Старый. В населённом пункте зафиксировали шесть прилётов. Разрушений и пострадавших нет.