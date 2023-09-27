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Свыше 140 раз ВСУ ударили по Белгородской области за сутки

Пострадавшая и разрушения: последствия новых обстрелов Белгородской области

27 сентября 2023, 08:08
Фото: 1MI

Свыше 140 раз ВСУ ударили по Белгородской области за сутки

ВСУ 26 сентября ударили по семи районам Белгородской области. В ряде муниципалитетов зафиксировали разрушения. Из-за одного из обстрелов пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке обстрелов.
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Обстрел

Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал итоги обстрелов за 26 сентября. ВСУ нанесли по региону порядка 140 ударов. Пострадала одна женщина. Есть разрушения.

В Валуйском горокруге под артобстрел попало село Долгое. Зафиксировано 20 прилётов. Один из снарядов попал в частный дом. Пострадала женщина. Её госпитализировали в районную больницу, где врачи оказывают ей необходимую помощь.

Утром 27 сентября Гладков рассказал о состоянии пострадавшей женщины. Её состояние оценивается врачами как средней степени тяжести. Белгородке планируют делать операцию.

Также в Долгом из-за атаки противника пострадали четыре дома: выбило окна, посекло фасады и заборы. Повреждения получили две легковушки. Это же село ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе — повреждён один из инфраструктурных объектов связи.

Ещё в Валуйском горокруге по хутору Дубровка выпустили семь артиллерийских снарядов, по селу Бирюч — десять снарядов. Обошлось без последствий.

В Грайворонском горокруге под миномётный обстрел попало село Новостроевка-Вторая. Там насчитали три прилёта. Никто не пострадал, однако есть разрушения. В частном доме осколками посекло крышу, фасад, окна, забор и пристройку в одном частном домовладении.

По селу Пороз ВСУ семь раз ударили из миномётов. Повреждения зафиксировали в четырёх частных домовладениях: выбиты окна, посечены крыши, заборы и хозпостройки.

Также в муниципалитете под обстрелы попали хутор Байрак, сёла Безымено и Почаево — по ним нанесли 27 ударов. В Санково и Горьковском сбили по одному беспилотнику самолётного типа, но разрушений и пострадавших нет.

В Шебекинском горокруге под обстрел противника попала Новая Таволжанка. В селе насчитали семь прилётов. Повреждения получили линия электропередачи и водонапорная башня, в одном частном домовладении посекло забор и надворную постройку. Из артиллерии ударили по селу Червона-Дибровка — из-за двух прилётов повреждения получила ЛЭП. Её уже восстановили. В этом же селе сбили дрон.

Десять ударов из артиллерии ВСУ нанесли по селу Большетроицкое. Пострадавших нет.

Повреждения нашли в четырёх домах. В них выбило окна, посекло фасады, крыши и заборы. Также пострадали три объекта торговли, один автомобиль и гараж.

Ещё девять прилётов насчитали в Шебекино. Пострадал один частный дом. В общем 11 снарядов выпустили по селу Середа и хутору Марьино. Пострадавших и разрушений нет.

Краснояружский район также был под огнём ВСУ. Из артиллерии атаковали Теребрено и Вязовое — семь прилётов. Без последствий. Под артобстрел попал посёлок Задорожный. Никто не пострадал. Повредило линию электропередачи. Её уже восстановили.

В Белгородском районе по Нехотеевке ударили из артиллерии. В селе зафиксировали шесть прилётов. В Разумном сбили БПЛА самолётного типа. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Лозовой Рудке в Борисовском районе беспилотник сбросил пять взрывных устройств. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе из миномёта обстреляли окраину хутора Старый. В населённом пункте зафиксировали шесть прилётов. Разрушений и пострадавших нет.

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