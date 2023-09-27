Порядка 26 тыс. белгородцев поехали отдыхать по путёвкам в 2022 году

Как сообщается, более половины путёвок пришлось на путешествия по России. Согласно данным Белгородстата, путёвок в Краснодарский край белгородцы купили почти 6,6 тыс., в Крым — более 1,6 тыс., в Санкт-Петербург — 988. Кроме того, белгородцы взяли 6,3 тыс. путёвок в Турцию, 1,8 тыс. — в Египет, почти 1,2 тыс. — в ОАЭ.