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Published Сегодня, 07:19

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Порядка 26 тыс. белгородцев поехали отдыхать по путёвкам в 2022 году

Порядка 26 тыс. белгородцев поехали отдыхать по путёвкам в 2022 году

27 сентября 2023, 07:19
Фото: Midjourney
По итогам прошлого года жители региона купили 15 тыс. турпакетов на 1,2 млрд рублей. Свыше половины путёвок пришлось на путешествия по России. Данные опубликовал Белгородстат.
Сюжет
Отдых

26 тыс. туристов из Белгородской области отдохнули по путёвкам в 2022 году. По итогам прошлого года белгородцы купили 15 тыс. турпакетов на 1,2 млрд рублей. Соответствующие услуги жителям региона оказали в 117 турфирмах.

Как сообщается, более половины путёвок пришлось на путешествия по России. Согласно данным Белгородстата, путёвок в Краснодарский край белгородцы купили почти 6,6 тыс., в Крым — более 1,6 тыс., в Санкт-Петербург — 988. Кроме того, белгородцы взяли 6,3 тыс. путёвок в Турцию, 1,8 тыс. — в Египет, почти 1,2 тыс. — в ОАЭ.

Добавим, что в среднем за отдых внутри страны придётся заплатить 32 тыс. рублей. Поездка за границу в среднем стоит 151 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что осенние туры выходного дня в Белгородскую область стали одними из самых доступных в ЦФО. За отдых за двое суток в регионе придётся заплатить 11,7 тыс. рублей. Дешевле только в соседней Курской области — 11,2 тыс. рублей.

Осенние туры в Белгородскую область стали одними из самых доступных в ЦФО
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