Порядка 26 тыс. белгородцев поехали отдыхать по путёвкам в 2022 году

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
26 тыс. туристов из Белгородской области отдохнули по путёвкам в 2022 году. По итогам прошлого года белгородцы купили 15 тыс. турпакетов на 1,2 млрд рублей. Соответствующие услуги жителям региона оказали в 117 турфирмах.
Как сообщается, более половины путёвок пришлось на путешествия по России. Согласно данным Белгородстата, путёвок в Краснодарский край белгородцы купили почти 6,6 тыс., в Крым — более 1,6 тыс., в Санкт-Петербург — 988. Кроме того, белгородцы взяли 6,3 тыс. путёвок в Турцию, 1,8 тыс. — в Египет, почти 1,2 тыс. — в ОАЭ.
Добавим, что в среднем за отдых внутри страны придётся заплатить 32 тыс. рублей. Поездка за границу в среднем стоит 151 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что осенние туры выходного дня в Белгородскую область стали одними из самых доступных в ЦФО. За отдых за двое суток в регионе придётся заплатить 11,7 тыс. рублей. Дешевле только в соседней Курской области — 11,2 тыс. рублей.