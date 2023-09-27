Новый фейк: белгородцев попросили покинуть Шебекино

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Среди жителей Шебекино распространился слух, якобы всех белгородцев попросили покинуть город. Об этом местная жительница узнала, когда позвонила в частную медицинскую организацию.
Белгородка хотела записаться на приём, но вместо этого услышала новость: всех жителей якобы попросили уехать из города 26 сентября.
Вчера в Шебекино я хотела обратиться в частную медицинскую организацию. На мой звонок они сказали, что сегодня не работают, и удивленно спросили, что я делаю в Шебекино. Их предупредили, что 26 сентября надо покинуть город.
рассказала о произошедшем женщина
Местная жительница поинтересовалась в комментариях у губернатора области, почему власти не обращаются за помощью к президенту, если в округе такая неспокойная оперативная обстановка.
Обращение женщины заметил глава Шебекинского округа Владимир Жданов. Он сообщил, что российские военные в круглосуточном режиме обеспечивают безопасность жителей, предотвращая террористические акты. Кроме того, в округе не вводили ограничения на работу организаций.