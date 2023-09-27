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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Жителей Шебекино испугали новым фейком

Новый фейк: белгородцев попросили покинуть Шебекино

27 сентября 2023, 13:32
Фото: Bel.ru

Жителей Шебекино испугали новым фейком

Подобный слух распространился среди жителей Шебекино. Информацию опроверг глава округа Владимир Жданов.
Сюжет
Фейк

Среди жителей Шебекино распространился слух, якобы всех белгородцев попросили покинуть город. Об этом местная жительница узнала, когда позвонила в частную медицинскую организацию.

Белгородка хотела записаться на приём, но вместо этого услышала новость: всех жителей якобы попросили уехать из города 26 сентября.

Вчера в Шебекино я хотела обратиться в частную медицинскую организацию. На мой звонок они сказали, что сегодня не работают, и удивленно спросили, что я делаю в Шебекино. Их предупредили, что 26 сентября надо покинуть город.
рассказала о произошедшем женщина

Местная жительница поинтересовалась в комментариях у губернатора области, почему власти не обращаются за помощью к президенту, если в округе такая неспокойная оперативная обстановка.

Обращение женщины заметил глава Шебекинского округа Владимир Жданов. Он сообщил, что российские военные в круглосуточном режиме обеспечивают безопасность жителей, предотвращая террористические акты. Кроме того, в округе не вводили ограничения на работу организаций.

Обращение жительницы и ответ Владимира ЖдановаОбращение жительницы и ответ Владимира Жданова
Обращение жительницы и ответ Владимира Жданова
Фото: комментарии Вячеслава Гладкова
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