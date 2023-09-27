Модульбанк занял первую позицию в рейтинге рентабельности банков РФ

По словам Павла Семенова, председателя правления Модульбанка, компания заняла первое место в рейтинге благодаря успешной стратегии и принятым в 2020 году решениям. Он подчеркнул, что за три года компании удалось улучшить в значительной степени все показатели, причем некоторые из них в десятки раз. Банк стремится к максимальной эффективности во всех аспектах своей деятельности, начиная с формирования команды и заканчивая созданием востребованных продуктов для потребителей.