Модульбанк занял первую позицию в рейтинге рентабельности банков РФ

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Как информирует издание, Модульбанк достиг высокого уровня рентабельности, превзойдя своих главных конкурентов, таких как банк «Держава» и Кредит Европа Банк, у которых показатель практически в два раза ниже. Важно отметить, что банк также занял заслуженное шестое место в общем рейтинге эффективности, который учитывал соотношение прибыли за первое полугодие текущего года и объема активов на 1 июля 2023 года. В данном рейтинге лидерами стали «Держава», КИВИ Банк и «Центрокредит», сообщает gorod55.ru.
По словам Павла Семенова, председателя правления Модульбанка, компания заняла первое место в рейтинге благодаря успешной стратегии и принятым в 2020 году решениям. Он подчеркнул, что за три года компании удалось улучшить в значительной степени все показатели, причем некоторые из них в десятки раз. Банк стремится к максимальной эффективности во всех аспектах своей деятельности, начиная с формирования команды и заканчивая созданием востребованных продуктов для потребителей.
Оценка рентабельности основывалась на сравнении прибыли за первое полугодие текущего года с размером капитала на 1 июля 2023 года. Для оценки показателя эффективности бралось соотношение прибыли и объема активов. При расчете учитывались показатели ста крупнейших банков Российской Федерации по объему активов на 1 июля 2023 года, которые также присутствовали в аналогичном рейтинге на 1 января 2022 года. Отмечается, что банки, имеющие отрицательный капитал на 01.01.2022 или 01.07.2023, в рейтинге не были учтены.