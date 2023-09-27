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Модульбанк занял первую позицию в рейтинге рентабельности банков РФ

Модульбанк занял первую позицию в рейтинге рентабельности банков РФ

27 сентября 2023, 07:32
Фото: piqsels.com
Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» составили рейтинг рентабельности российских банков, в котором первую строчку занял Модульбанк, обойдя крупных конкурентов. Показатель банка в отношении прибыли за первое полугодие текущего года к размеру капитала по состоянию на первое июля 2023 года составил 58,56 процента.

Как информирует издание, Модульбанк достиг высокого уровня рентабельности, превзойдя своих главных конкурентов, таких как банк «Держава» и Кредит Европа Банк, у которых показатель практически в два раза ниже. Важно отметить, что банк также занял заслуженное шестое место в общем рейтинге эффективности, который учитывал соотношение прибыли за первое полугодие текущего года и объема активов на 1 июля 2023 года. В данном рейтинге лидерами стали «Держава», КИВИ Банк и «Центрокредит», сообщает gorod55.ru.

По словам Павла Семенова, председателя правления Модульбанка, компания заняла первое место в рейтинге благодаря успешной стратегии и принятым в 2020 году решениям. Он подчеркнул, что за три года компании удалось улучшить в значительной степени все показатели, причем некоторые из них в десятки раз. Банк стремится к максимальной эффективности во всех аспектах своей деятельности, начиная с формирования команды и заканчивая созданием востребованных продуктов для потребителей.

Оценка рентабельности основывалась на сравнении прибыли за первое полугодие текущего года с размером капитала на 1 июля 2023 года. Для оценки показателя эффективности бралось соотношение прибыли и объема активов. При расчете учитывались показатели ста крупнейших банков Российской Федерации по объему активов на 1 июля 2023 года, которые также присутствовали в аналогичном рейтинге на 1 января 2022 года. Отмечается, что банки, имеющие отрицательный капитал на 01.01.2022 или 01.07.2023, в рейтинге не были учтены.

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