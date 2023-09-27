Кофе неожиданно подешевел в Белгородской области

В начале июля в Белгородской области капсулы в среднем стоили 51,25 ₽, а в конце месяца стоимость снизилась до 48,52 ₽. При этом уже в начале августе средняя цена возросла до 55,91 ₽, а в конце августа вновь упала до 49,22 ₽. На 18 сентября средняя цена такого кофе составила 51,66 ₽.