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Кофе неожиданно подешевел в Белгородской области

Кофе неожиданно подешевел в Белгородской области

27 сентября 2023, 15:58
Фото: 1MI
Средняя цена на капсулы для кофемашин снизилась за год и по России. Данные опубликовали на портале «Продажи.Рф».

По информации источника, в августе текущего года средняя цена такого кофе в России составила 95,89 ₽. За год стоимость снизилась на 2,20 ₽. Больше продавать данный вид товара стали в Хабаровском крае (+1,22 п. п.), Ханты-Мансийском автономном округе — Югра (+0,56 п. п.) и Ямало-Ненецком автономном округе (+0,36 п. п.).

Белгородская область снизила за год динамику в общих продажах капсул с кофе на 0,41 процентных пункта. В августе текущего года средняя цена составила 52,25 ₽. За год она снизилась на 3,25%. В целом на область приходится 1,06% доли продаж кофе по стране.

В начале июля в Белгородской области капсулы в среднем стоили 51,25 ₽, а в конце месяца стоимость снизилась до 48,52 ₽. При этом уже в начале августе средняя цена возросла до 55,91 ₽, а в конце августа вновь упала до 49,22 ₽. На 18 сентября средняя цена такого кофе составила 51,66 ₽.

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