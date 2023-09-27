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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

В Белгородской области за год медицинскую реабилитацию прошли 2080 детей

Как проводят медицинскую реабилитацию детей в Белгородской области

27 сентября 2023, 14:09
Фото: Midjourney

В Белгородской области за год медицинскую реабилитацию прошли 2080 детей

В 2022 году чаще всего помощь по медицинской реабилитации оказывали детям с нарушениями функции центральной нервной системы и органов чувств. Об этом сказано в документе регионального правительства.
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Дети

Медицинскую реабилитацию детей в Белгородской области проводит центр медицинской реабилитации для детей ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница». Профильная коечная мощность учреждения — 60 коек.

В центре комплексную медицинскую реабилитацию детей проводят как в стационарных условиях, так и в условиях дневного стационара. Всего за 2022 год медицинскую реабилитацию прошли 2080 детей.

У 89% получивших помощь были нарушения функций центральной нервной системы и органов чувств. Ещё у 11% — нарушения функции костно-мышечной системы и периферической нервной системы.

В документе также указано, что в 2020–2021 годы структура коечного фонда изменилась. Общий коечный фонд круглосуточных реабилитационных стационаров увеличился на 40 коек, в том числе за счёт открытия реабилитационного отделения в детской областной больнице. С января 2023 года коечный фонд увеличился ещё на три койки.

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#Белгородская область#Дети#Белгород#Кристина Семенчук#Коечный фонд#Медицинская реабилитация#Дневной стационар
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