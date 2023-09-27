Как проводят медицинскую реабилитацию детей в Белгородской области

В документе также указано, что в 2020–2021 годы структура коечного фонда изменилась. Общий коечный фонд круглосуточных реабилитационных стационаров увеличился на 40 коек, в том числе за счёт открытия реабилитационного отделения в детской областной больнице. С января 2023 года коечный фонд увеличился ещё на три койки.