Как проводят медицинскую реабилитацию детей в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Медицинскую реабилитацию детей в Белгородской области проводит центр медицинской реабилитации для детей ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница». Профильная коечная мощность учреждения — 60 коек.
В центре комплексную медицинскую реабилитацию детей проводят как в стационарных условиях, так и в условиях дневного стационара. Всего за 2022 год медицинскую реабилитацию прошли 2080 детей.
У 89% получивших помощь были нарушения функций центральной нервной системы и органов чувств. Ещё у 11% — нарушения функции костно-мышечной системы и периферической нервной системы.
В документе также указано, что в 2020–2021 годы структура коечного фонда изменилась. Общий коечный фонд круглосуточных реабилитационных стационаров увеличился на 40 коек, в том числе за счёт открытия реабилитационного отделения в детской областной больнице. С января 2023 года коечный фонд увеличился ещё на три койки.