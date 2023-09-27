Как перевести СНТ в земли для ИЖС?

Эта процедура достаточно длительная и финансово затратная для членов садовых товариществ, потому что нужно разработать проект планировки территории. Это платная услуга, предполагающая перепланировку уже застроенного земельного массива. Во время разработки проекта будут уточняться площади и границы участков, потому что нужна будет земля для прокладки коммуникаций. После этого нужно передать земельные участки, предназначенные для инженерных сетей, в собственность сельского поселения.