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Published Сегодня, 17:20

Modified Сегодня, 17:29

Updated Сегодня, 17:29

Белгородцам рассказали, как изменить категорию земли под СНТ

Как перевести СНТ в земли для ИЖС?

27 сентября 2023, 17:20
Фото: Bel.ru

Белгородцам рассказали, как изменить категорию земли под СНТ

27 сентября первый заместитель главы администрации Белгородского района Анна Куташова детально разъяснила, как проходит процедура перевода СНТ в категорию земель для индивидуального жилищного строительства.

Чиновница рассказала, что вопрос о смене категории земель неоднократно звучит на её личных приёмах. Это объясняется тем, что в Белгородском районе много садовых товариществ. Некоторые работают активно, а где-то остались единицы используемых садов и огородов. Поэтому у собственников возникает желание расформировать СНТ и сделать на его месте микрорайон индивидуальной жилой застройки.

Эта процедура достаточно длительная и финансово затратная для членов садовых товариществ, потому что нужно разработать проект планировки территории. Это платная услуга, предполагающая перепланировку уже застроенного земельного массива. Во время разработки проекта будут уточняться площади и границы участков, потому что нужна будет земля для прокладки коммуникаций. После этого нужно передать земельные участки, предназначенные для инженерных сетей, в собственность сельского поселения.

Все эти мероприятий проходят достаточно сложно, потому что не все собственники готовы передать часть земельного участка в муниципальную собственность для строительства и обслуживания инженерных сетей.
Анна Куташова, первый заместитель главы администрации района

Для получения более детальной информации можно обратиться в администрацию Белгородского района к заместителю главы по вопросам земельных и имущественных отношений Дмитрию Ефимову либо в администрацию поселения, вблизи которого находится СНТ.

Напомним, весной журналисты «Бел.Ру» анализировали, сколько стоят дачи в Белгороде и Белгородском районе. В начале мая белгородцы продавали порядка 70 дачных участков, стоимость которых варьировалась от 50 тысяч до 1,6 млн рублей.

Во сколько обойдётся покупка дачи в Белгороде и районе
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#Общество#Белгородская область#Дача#Белгород#Анна Куташова#Снт#Милена Фишер
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