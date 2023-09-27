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Гладков рассказал о строительстве МКД для переселения белгородцев из аварийных домов

Гладков рассказал о строительстве МКД для переселения белгородцев из аварийных домов

27 сентября 2023, 13:15
Фото: 1MI
Объект не могли сдать в срок из-за недобросовестного подрядчика. Однако проблема решилась, и строительство завершается. В дом на 26 квартир переселят жителей трёх домов, ранее признанных аварийными.

В посёлке Пятницкое Волоконовского района в эксплуатацию вводят дом, строящийся в рамках программы переселения из аварийного жилья. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Как сообщается, объект не смогли сдать вовремя. Причиной стал недобросовестный подрядчик. Однако строительство многоквартирного дома теперь завершается.

По данным главы региона, дом находится в центре посёлка. Его строили по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». В здание на 26 квартир переселят жителей трёх многоэтажек из Волоконовки и Пятницкого. Ранее дома, в которых они жили, признали аварийными.

Изначально планировалось, что расселение проведут ещё в конце 2021 года. Во время работ пришлось сменить подрядную организацию. В связи с этим сроки сдачи перенесли на конец 2023 года.

Пришлось подрядчика менять через суд, всё шло достаточно долго и болезненно. Но я рад, что этот процесс завершён. Жители уже посмотрели свои новые квартиры. Надеюсь, что они понравились им.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

На текущий момент завершается оформление документов. Переехать в новое жильё собственники смогут уже в ближайшее время.

Гладков вручил ключи от квартир участникам программы переселения из аварийного жилья
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