Гладков рассказал о строительстве МКД для переселения белгородцев из аварийных домов

По данным главы региона, дом находится в центре посёлка. Его строили по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». В здание на 26 квартир переселят жителей трёх многоэтажек из Волоконовки и Пятницкого. Ранее дома, в которых они жили, признали аварийными.