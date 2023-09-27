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Published Сегодня, 06:41

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Updated Сегодня, 06:43

Гладков рассказал об улучшении работы «Поездов здоровья»

Гладков: «Поезда здоровья» в онлайн-формате передают данные о пациентах в больницы

27 сентября 2023, 06:41
Фото: 1MI

Гладков рассказал об улучшении работы «Поездов здоровья»

В регионе продолжают улучшать работу «Поездов здоровья». Так, данные обследований пациентов в онлайн-формате передаются сразу в медицинские учреждения. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о предварительных итогах работы «поездов».

В настоящий момент, чтобы увеличить пропускную способность «поездов», тестируется система передачи данных обследования в онлайн-режиме сразу в медучреждение. Это позволит оперативно брать под контроль всех пациентов.

Кроме этого, в Белгородской области обследуют белгородцев на выявление визуальных форм рака с использованием дерматоскопа.

Всего с начала 2023 года четыре комплекса «Поездов здоровья» отработали в 98 населённых пунктах и 16 пунктах временного размещения. За девять месяцев врачи обследовали более 24 тыс. жителей, из них 12 тыс. прошли комплексное обследование, 10 тыс. человек осмотрели узкие специалисты и ещё часть белгородцев прошли рентгенологическое обследование. Врачи принимают даже тех жителей, которые пришли без записи.

Благодаря «Поездам здоровья» у 371 человека удалось выявить заболевания системы кровообращения, у 331 — подозрения на онкологию. Ещё 208 жителям оказали неотложную помощь. Всех пациентов отправили на дополнительное обследование и поместили под наблюдение врачей.

Глава региона также опубликовал расписание «поездов» до конца октября 2023 года.

Напомним, что «Поезда здоровья» сделали доступной медицину в тех населённых пунктах, которые находятся в отдалении от медучреждений.

Расписание движения "Поездов здоровья"Расписание движения "Поездов здоровья"
Расписание движения "Поездов здоровья"Расписание движения "Поездов здоровья"
Расписание движения "Поездов здоровья"Расписание движения "Поездов здоровья"
Расписание движения "Поездов здоровья"Расписание движения "Поездов здоровья"
Расписание движения "Поездов здоровья"Расписание движения "Поездов здоровья"
Расписание движения "Поездов здоровья"Расписание движения "Поездов здоровья"
Расписание движения "Поездов здоровья"Расписание движения "Поездов здоровья"
Расписание движения "Поездов здоровья"
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Белгородские «Поезда здоровья» возвращаются на свои маршруты
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#Белгородская область#Медицина#Касается каждого#Белгород#Вячеслав Гладков#Александра Склярова#Хорошие новости#Поезда здоровья
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