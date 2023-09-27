Гладков: «Поезда здоровья» в онлайн-формате передают данные о пациентах в больницы

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
В настоящий момент, чтобы увеличить пропускную способность «поездов», тестируется система передачи данных обследования в онлайн-режиме сразу в медучреждение. Это позволит оперативно брать под контроль всех пациентов.
Кроме этого, в Белгородской области обследуют белгородцев на выявление визуальных форм рака с использованием дерматоскопа.
Всего с начала 2023 года четыре комплекса «Поездов здоровья» отработали в 98 населённых пунктах и 16 пунктах временного размещения. За девять месяцев врачи обследовали более 24 тыс. жителей, из них 12 тыс. прошли комплексное обследование, 10 тыс. человек осмотрели узкие специалисты и ещё часть белгородцев прошли рентгенологическое обследование. Врачи принимают даже тех жителей, которые пришли без записи.
Благодаря «Поездам здоровья» у 371 человека удалось выявить заболевания системы кровообращения, у 331 — подозрения на онкологию. Ещё 208 жителям оказали неотложную помощь. Всех пациентов отправили на дополнительное обследование и поместили под наблюдение врачей.
Глава региона также опубликовал расписание «поездов» до конца октября 2023 года.
Напомним, что «Поезда здоровья» сделали доступной медицину в тех населённых пунктах, которые находятся в отдалении от медучреждений.