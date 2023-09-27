Гладков: «Поезда здоровья» в онлайн-формате передают данные о пациентах в больницы

Всего с начала 2023 года четыре комплекса «Поездов здоровья» отработали в 98 населённых пунктах и 16 пунктах временного размещения. За девять месяцев врачи обследовали более 24 тыс. жителей, из них 12 тыс. прошли комплексное обследование, 10 тыс. человек осмотрели узкие специалисты и ещё часть белгородцев прошли рентгенологическое обследование. Врачи принимают даже тех жителей, которые пришли без записи.