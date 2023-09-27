Гладков: Первые 100 учеников начали обучение в «Алгоритме успеха»

В центре выявления одарённых детей, который на прошлой неделе открыли в Белгородской области, стартовала первая смена. Юных белгородцев будут в очном формате обучать физике, английскому языку, художественной гимнастике и управлению проектами. В режим дня профильной смены включили занятия в тренажёрном зале и бассейне.