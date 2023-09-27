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Published Сегодня, 08:43

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Updated Сегодня, 08:45

В Белгородской области стартовала первая смена «Алгоритма успеха»

Гладков: Первые 100 учеников начали обучение в «Алгоритме успеха»

27 сентября 2023, 08:43
Фото: 1MI

В Белгородской области стартовала первая смена «Алгоритма успеха»

Талантливых детей будут на протяжении двух недель обучать по четырём направлениям. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В центре выявления одарённых детей, который на прошлой неделе открыли в Белгородской области, стартовала первая смена. Юных белгородцев будут в очном формате обучать физике, английскому языку, художественной гимнастике и управлению проектами. В режим дня профильной смены включили занятия в тренажёрном зале и бассейне.

На время обучения детей поселят в новом кампусе в двухместных номерах. В каждой комнате размещены небольшой холодильник и телевизор. Кроме этого, всем ученикам раздали ноутбуки для работы.

Уверен, что дети в течение двух недель, которые они будут жить в очень комфортном кампусе с самыми лучшими учителями, получат новые навыки, откроют для себя новые границы своего таланта. Будем стараться и дальше делать всё, чтобы наши белгородские дети были самыми успешными во взрослой непростой жизни.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Отметим, что открытие центра состоялось на прошлой неделе. «Алгоритм успеха» построили на областные деньги с опережением графика. За 15 месяцев было построено трёхэтажное здание площадью 5,5 тыс. квадратных метров. Всего на строительство и оснащение кампуса потратили 640 млн рублей.

Гладков рассказал об открытии центра поддержки одарённых детей
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#Белгородская область#Первая смена#Талантливые дети#Белгород#Вячеслав Гладков#Школа «Алгоритм успеха»#Алгоритм успеха#Александра Склярова#Хорошие новости
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