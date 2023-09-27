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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Вячеслав Гладков

Два года со дня назначения Гладкова и состояние пострадавшей при обстреле белгородки

27 сентября 2023, 15:05
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков
Сегодня, 27 сентября, белгородцы обсуждали то, в каком состоянии находится пострадавшая при обстреле женщина и когда дадут горячую воду жителям горевшего дома на Свято-Троицком бульваре. А главное — что сделал губернатор Вячеслав Гладков за два года на своём посту.

Два года с инаугурации Гладкова

Ровно два года назад должность губернатора Белгородской области занял Вячеслав Гладков. За прошедшее время в регионе много изменилось в лучшую сторону. Журналист Бел.Ру собрал все знаковые события в один материал.

Так, с 2021 года по региону ездят комплексы «Поездов здоровья», которые помогли сделать медицину доступной в тех населённых пунктах, которые находятся в отдалении от медучреждений. А на реализацию программы обеспечения водой за два года выделили 6 млрд рублей.

В регионе не забыли и про развитие спорта: в прошлом году были построены 170 спортивных площадок, а в этом открыли спортивный центр для занятий адаптивной физической культурой и спортом «Вершина».

В то же время повзрослевшим детям-сиротам вручают ключи от новых квартир, а молодым семьям теперь проще получить жильё. Подробнее — в материале Бел.Ру.

Гладков два года как губернатор: что изменилось в Белгородской области
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Раненной при обстреле белгородке провели операцию

Вчера, 26 сентября, ВСУ обстреляли село Долгое в Валуйском горокруге, в результате чего осколочное ранение головы получила местная жительница. В момент обстрела белгородка находилась на своём участке.

По информации губернатора, этой ночью пострадавшую отвезли из ЦРБ в больницу Белгорода. Там её сразу начали готовить к операции.

В настоящий момент о состоянии жительницы ничего не известно.

За сегодняшний день под огнём несколько раз было село Большетроицкое в Шебекинском округе. При первом обстреле ранения получил местный житель, косивший на участке траву. Его с осколочными ранениями бедра доставили в городскую больницу №2 в Белгороде.

Стало известно состояние раненной при обстреле белгородки
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Да будет горячая вода!

Жителям элитного дома на Свято-Троицком бульваре, где ещё в июне загорелась котельная, наконец сообщили, когда будет горячая вода. По информации городской администрации, пуск горячей воды планируется 6 октября.

В мэрии также рассказали о причинах такой задержки: Валентин Демидов обещал белгородцам дать воду до 10 сентября, но этого так и не произошло. Оказалось, что детали крышной котельной делают на заказ и даже доставляют из других регионов.

Жителям элитного дома пообещали до 6 октября восстановить систему пожарной безопасности, узел учёта газа, вспомогательное электроснабжение и установить окна.

Всего на восстановительные работы котельной требуется 22,6 млн рублей. Часть денег — 1,7 млн рублей — на ремонт котельной выделили собственники квартир, которые хранили эту сумму на будущий капремонт дома.

Горячая вода появится в горевшем элитном доме в Белгороде в начале октября
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