Два года со дня назначения Гладкова и состояние пострадавшей при обстреле белгородки

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Ровно два года назад должность губернатора Белгородской области занял Вячеслав Гладков. За прошедшее время в регионе много изменилось в лучшую сторону. Журналист Бел.Ру собрал все знаковые события в один материал.
Так, с 2021 года по региону ездят комплексы «Поездов здоровья», которые помогли сделать медицину доступной в тех населённых пунктах, которые находятся в отдалении от медучреждений. А на реализацию программы обеспечения водой за два года выделили 6 млрд рублей.
В регионе не забыли и про развитие спорта: в прошлом году были построены 170 спортивных площадок, а в этом открыли спортивный центр для занятий адаптивной физической культурой и спортом «Вершина».
В то же время повзрослевшим детям-сиротам вручают ключи от новых квартир, а молодым семьям теперь проще получить жильё. Подробнее — в материале Бел.Ру.
Вчера, 26 сентября, ВСУ обстреляли село Долгое в Валуйском горокруге, в результате чего осколочное ранение головы получила местная жительница. В момент обстрела белгородка находилась на своём участке.
По информации губернатора, этой ночью пострадавшую отвезли из ЦРБ в больницу Белгорода. Там её сразу начали готовить к операции.
В настоящий момент о состоянии жительницы ничего не известно.
За сегодняшний день под огнём несколько раз было село Большетроицкое в Шебекинском округе. При первом обстреле ранения получил местный житель, косивший на участке траву. Его с осколочными ранениями бедра доставили в городскую больницу №2 в Белгороде.
Жителям элитного дома на Свято-Троицком бульваре, где ещё в июне загорелась котельная, наконец сообщили, когда будет горячая вода. По информации городской администрации, пуск горячей воды планируется 6 октября.
В мэрии также рассказали о причинах такой задержки: Валентин Демидов обещал белгородцам дать воду до 10 сентября, но этого так и не произошло. Оказалось, что детали крышной котельной делают на заказ и даже доставляют из других регионов.
Жителям элитного дома пообещали до 6 октября восстановить систему пожарной безопасности, узел учёта газа, вспомогательное электроснабжение и установить окна.
Всего на восстановительные работы котельной требуется 22,6 млн рублей. Часть денег — 1,7 млн рублей — на ремонт котельной выделили собственники квартир, которые хранили эту сумму на будущий капремонт дома.