Белгородцы избили прохожего железной трубой, спутав его со своим знакомым

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
По предварительным данным, два 20-летних друга сидели на скамейке у подъезда одного из многоквартирных домов в Белгороде, когда мимо них прошла компания.
Один из сидевших на лавочке мужчин в грубой форме обратился к прохожему, приняв его за своего знакомого, и получил такой же грубый ответ. Первому такой ответ пришёлся не по душе и между компаниями завязалась ссора.
В ходе конфликта один из злоумышленников зашёл в подъезд, вынес оттуда железную трубу и вместе со своим другом нанёс 45-летнему прохожему удары по голове.
В полиции узнали о произошедшем благодаря звонку из медицинского учреждения, в которое обратился пострадавший. У мужчины оказались множественные ссадины и раны на голове.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц»). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.