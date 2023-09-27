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Белгородцы избили прохожего железной трубой, спутав его со своим знакомым

Белгородцы избили прохожего железной трубой, спутав его со своим знакомым

27 сентября 2023, 13:14
Фото: 1MI
Два друга сидели на скамейке, когда увидели похожего на их знакомого белгородца, и грубо окрикнули его. Между жителями завязалась ссора, в ходе которой друзья несколько раз ударили прохожего трубой по голове. Подробности сообщили в региональном УМВД.

По предварительным данным, два 20-летних друга сидели на скамейке у подъезда одного из многоквартирных домов в Белгороде, когда мимо них прошла компания.

Один из сидевших на лавочке мужчин в грубой форме обратился к прохожему, приняв его за своего знакомого, и получил такой же грубый ответ. Первому такой ответ пришёлся не по душе и между компаниями завязалась ссора.

В ходе конфликта один из злоумышленников зашёл в подъезд, вынес оттуда железную трубу и вместе со своим другом нанёс 45-летнему прохожему удары по голове.

В полиции узнали о произошедшем благодаря звонку из медицинского учреждения, в которое обратился пострадавший. У мужчины оказались множественные ссадины и раны на голове.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц»). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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#Уголовное дело#Избиение#Труба#Уголовное#Белгород#Избиение прохожего#Александра Склярова
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