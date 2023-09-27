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Published Сегодня, 07:25

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Updated Сегодня, 07:27

В белгородском селе закрыли школу для старших классов

Белгородцы из приграничного села обратились к президенту из-за проблем со школой

27 сентября 2023, 07:25
Фото: 1MI

В белгородском селе закрыли школу для старших классов

В селе Солохи среднеобразовательную школу преобразовали в общеобразовательную, поэтому теперь дети могут учиться там только 9 классов. Местные жители категорически с этим не согласны и обратились к президенту. Теперь вопрос со школой пытаются решить белгородские власти.
Сюжет
Школы

В приграничном селе Солохи местную школу из среднеобразовательной преобразовали в общеобразовательную. В этим категорически не согласны местные жители, поэтому они решили обратиться к президенту. Однако на ситуацию отреагировали и местные власти.

Как сообщила глава Белгородского района Анна Куташова, в селе прошёл сход граждан вместе с министром образования области Андреем Милёхиным. В частности, обсуждался вопрос по поводу школы.

«Решение, принятое без предварительного согласования — это неправильно. Но нужно не просто всё отменить. Нужно пройти этот путь снова, на этот раз всем вместе», — отмечает Куташова.

В планах у властей встречаться с родителями в дальнейшем. На первой встрече присутствовали только 12 из них, хотя в школе обучаются дети из 31 семьи. Итоговое решение примут на основе мнения большинства.

Также жители села поинтересовались, по какой причине из местного детсада забрали телевизор, подаренный на открытие. Милёхин заявил, что технику вернут в течение недели.

На днях белгородцы из села записали обращение к президенту и рассказали, что в школе пытаются закрыть 10 и 11 классы. Детей планировали перевести в такую же приграничную школу в Бессоновке. Она находится в 11 км от села Солохи. С этим решением родители категорически не согласны.

Добавим, что на встрече обсуждались и другие вопросы. Они касаются вывоза мусора, вывоза мусора, работы почты, строительства дорог. Эти проблемы глава района взяла на свой контроль.

Сход граждан в селе СолохиСход граждан в селе Солохи
Сход граждан в селе СолохиСход граждан в селе Солохи
Сход граждан в селе СолохиСход граждан в селе Солохи
Сход граждан в селе СолохиСход граждан в селе Солохи
Сход граждан в селе Солохи
Фото: Анна Куташова
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#Белгородская область#Белгородский район#Образование#Школы#Обращение#Жалобы#Белгород#Наталья Корявых#Андрей Милёхин#Анна Куташова
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