Белгородцы из приграничного села обратились к президенту из-за проблем со школой

На днях белгородцы из села записали обращение к президенту и рассказали, что в школе пытаются закрыть 10 и 11 классы. Детей планировали перевести в такую же приграничную школу в Бессоновке. Она находится в 11 км от села Солохи. С этим решением родители категорически не согласны.