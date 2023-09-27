Белгородка самовольно вырыла пруд на берегу водохранилища

Жительница Масловой Пристани Шебекинского горокруга выкопала пруд, часть которого размером 1888 кв. м располагалась за пределами её участка. Более того, указанный пруд попал на территорию прибрежной защитной полосы Белгородского водохранилища. Соответствующего решения на эти действия у жительницы региона не было.