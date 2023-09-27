Белгородка самовольно вырыла пруд на берегу водохранилища

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Белгородку привлекли к административной ответственности за самовольно вырытый пруд. Водный объект занял часть прибрежной защитной полосы.
Жительница Масловой Пристани Шебекинского горокруга выкопала пруд, часть которого размером 1888 кв. м располагалась за пределами её участка. Более того, указанный пруд попал на территорию прибрежной защитной полосы Белгородского водохранилища. Соответствующего решения на эти действия у жительницы региона не было.
Прокурор в связи с этим вынес постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. Белгородку оштрафовали на 7 тыс. рублей. Штраф женщина уже выплатила. Теперь нарушительница освобождает самовольно занятый ею участок.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области в собственность государства вернули пруд стоимостью 10 млн. Как оказалось, администрация Вейделевского района незаконно сдала в аренду участок с прудом. Возвращать водоём пришлось в судебном порядке.