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Белгородка самовольно вырыла пруд на берегу водохранилища

Белгородка самовольно вырыла пруд на берегу водохранилища

27 сентября 2023, 14:29
Фото: 1MI
Жительница Масловой Пристани выкопала пруд, который попал на территорию прибрежной защитной полосы Белгородского водохранилища. За нарушение женщину привлекли к административной ответственности, сообщили в региональной прокуратуре.

Белгородку привлекли к административной ответственности за самовольно вырытый пруд. Водный объект занял часть прибрежной защитной полосы.

Жительница Масловой Пристани Шебекинского горокруга выкопала пруд, часть которого размером 1888 кв. м располагалась за пределами её участка. Более того, указанный пруд попал на территорию прибрежной защитной полосы Белгородского водохранилища. Соответствующего решения на эти действия у жительницы региона не было.

Прокурор в связи с этим вынес постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. Белгородку оштрафовали на 7 тыс. рублей. Штраф женщина уже выплатила. Теперь нарушительница освобождает самовольно занятый ею участок.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в собственность государства вернули пруд стоимостью 10 млн. Как оказалось, администрация Вейделевского района незаконно сдала в аренду участок с прудом. Возвращать водоём пришлось в судебном порядке.

В Белгородской области в собственность государства вернули пруд стоимостью 10 млн
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#Белгородская область#Прокуратура#Нарушение#Административный штраф#Белгород#Наталья Корявых#Шебекинский горокруг
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