Белгородец после бара угнал чужую иномарку, въехал в кусты и уснул

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
25-летний житель Старого Оскола угнал чужую иномарку и уснул за рулём. Против него возбудили уголовное дело.
Накануне в дежурную часть обратился 29-летний местный житель. По словам потерпевшего, у него пропал автомобиль BMW.
Вскоре полицейские нашли авто. В салоне за рулём автомобиля спал 25-летний угонщик. Как оказалось, он был пьян — это подтвердило медосвидетельствование.
Молодой человек выпивал в баре, на улице он увидел незапертую машину, завёл её и проехал около километра. Затем он наехал на кусты, растущие вдоль дороги, и уснул прямо за рулём. Свою вину парень отрицать не стал.
Как выяснили правоохранители, в 2021 году старооскольца лишили водительских прав, но удостоверение он не сдал, поэтому срок лишения не исчислялся. Против жителя региона возбудили уголовное дело за угон и повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.
Фигуранту грозит до пяти лет колонии. Парень находится под подпиской о невыезде. Он также получит иск с суммой за ремонт иномарки.