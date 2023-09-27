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Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Белгородец после бара угнал чужую иномарку, въехал в кусты и уснул

Белгородец после бара угнал чужую иномарку, въехал в кусты и уснул

27 сентября 2023, 15:02
Фото: Midjourney
Выпившего автомобилиста ранее лишили водительских прав. Против него возбудили уголовное дело, сообщили в региональном УМВД.

25-летний житель Старого Оскола угнал чужую иномарку и уснул за рулём. Против него возбудили уголовное дело.

Накануне в дежурную часть обратился 29-летний местный житель. По словам потерпевшего, у него пропал автомобиль BMW.

Вскоре полицейские нашли авто. В салоне за рулём автомобиля спал 25-летний угонщик. Как оказалось, он был пьян — это подтвердило медосвидетельствование.

Молодой человек выпивал в баре, на улице он увидел незапертую машину, завёл её и проехал около километра. Затем он наехал на кусты, растущие вдоль дороги, и уснул прямо за рулём. Свою вину парень отрицать не стал.

Как выяснили правоохранители, в 2021 году старооскольца лишили водительских прав, но удостоверение он не сдал, поэтому срок лишения не исчислялся. Против жителя региона возбудили уголовное дело за угон и повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

Фигуранту грозит до пяти лет колонии. Парень находится под подпиской о невыезде. Он также получит иск с суммой за ремонт иномарки.

Пьяный белгородец угнал иномарку по дороге за выпивкой
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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Угон#Уголовное дело#Полиция#Нарочно не придумаешь#Наталья Корявых
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