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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Обстрел

Жители двух белгородских сёл попали под отключение после обстрела

26 сентября 2023, 09:24
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области

Частично без света остались сёла Новая Таволжанка и Архангельское. Пострадавших нет, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 26 сентября, село Новая Таволжанка Шебекинского округа попало под обстрел ВСУ. В результате атаки повреждения получила линия электроснабжения. Из-за этого частично без света остались жители Новой Таволжанки и Архангельского.

Кроме этого, хозяйственная постройка сгорела от прилёта снаряда. Пострадавших нет.

Оперативные и аварийные службы находятся на месте и в ближайшее время приступят к устранению последствий, сообщил губернатор.

За сегодняшний день под артиллерийский обстрел ВСУ попала и окраина посёлка Задорожный Краснояружского района. Пострадавших нет, но повреждена линия электропередачи. Жители посёлка на время остались без света.

Помимо этого, в Грайворонском округе сбили БПЛА самолётного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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