Жители двух белгородских сёл попали под отключение после обстрела

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Сегодня, 26 сентября, село Новая Таволжанка Шебекинского округа попало под обстрел ВСУ. В результате атаки повреждения получила линия электроснабжения. Из-за этого частично без света остались жители Новой Таволжанки и Архангельского.
Кроме этого, хозяйственная постройка сгорела от прилёта снаряда. Пострадавших нет.
Оперативные и аварийные службы находятся на месте и в ближайшее время приступят к устранению последствий, сообщил губернатор.
За сегодняшний день под артиллерийский обстрел ВСУ попала и окраина посёлка Задорожный Краснояружского района. Пострадавших нет, но повреждена линия электропередачи. Жители посёлка на время остались без света.
Помимо этого, в Грайворонском округе сбили БПЛА самолётного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.