Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Сгущённое молоко

«Запретили продавать»: белгородцев предупредили о сомнительной сгущёнке

26 сентября 2023, 15:02
Фото: 1MI
Сгущённое молоко

Орловское сгущённое молоко запретили продавать из-за нарушений

Нарушения выявили на АО «Верховский молочно-консервный завод». Об этом пишет «Орелtimes».

Нарушения выявили после внеплановой проверки инспекторов Россельхознадзора с сотрудниками прокуратуры Орловской области.

Специалисты взяли пробы готовой продукции «Молоко цельное, сгущённое с сахаром» под торговой маркой «Молочный союз». По результатам проверки в сгущёнке выявили несоответствие по показателю «массовая доля говяжьего жира».

Документы производителя о соответствии признали недействительными, и лишили его права реализовывать такую продукцию. Также сотрудники завода теперь не смогут оформить ветеринарные сопроводительные документы.

Напомним, что ранее в Белгородской области зарегистрировали более 100 случаев фальсификата среди молочной продукции. В тройке лидеров по фальсификату оказались сливочное масло, сыр и молоко.

Нитраты и пестициды нашли в белгородских огурцах, капусте и картофеле
Узнать подробнее
Читайте также:
Гипермаркет «Линия» предостерегли из-за странностей с датами на упаковке продуктовВ торговом доме «Горин продукт» в Белгородском районе сменился директорБелгородцев предупредили о скором подорожании ещё одного продукта. Что в этот раз?
#Фальсификат#Черноземье#Сгущённое молоко#Орловская область#Сгущёнка#Александра Склярова
Подпишитесь
Стала известна причина громких звуков в Белгороде
Сегодня, 15:56
Белгородцы смогут получить жильё взамен разрушенного обстрелами на вторичном рынке
Сегодня, 13:42
В белгородских поликлиниках введут масочный режим
Сегодня, 12:08
Спартак и вооружённый салат: как часто мужчины в Белгороде думают о Римской империи?
Сегодня, 14:37
«Вы не имеете права здесь находиться». Учеников лицея в Белгороде выгоняют на улицу?
Сегодня, 12:49
Почти 12 тысяч. Названо число белгородских детей, чьи права нарушены из-за обстрелов
Сегодня, 14:42