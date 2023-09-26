«Запретили продавать»: белгородцев предупредили о сомнительной сгущёнке

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Нарушения выявили после внеплановой проверки инспекторов Россельхознадзора с сотрудниками прокуратуры Орловской области.
Специалисты взяли пробы готовой продукции «Молоко цельное, сгущённое с сахаром» под торговой маркой «Молочный союз». По результатам проверки в сгущёнке выявили несоответствие по показателю «массовая доля говяжьего жира».
Документы производителя о соответствии признали недействительными, и лишили его права реализовывать такую продукцию. Также сотрудники завода теперь не смогут оформить ветеринарные сопроводительные документы.
Напомним, что ранее в Белгородской области зарегистрировали более 100 случаев фальсификата среди молочной продукции. В тройке лидеров по фальсификату оказались сливочное масло, сыр и молоко.