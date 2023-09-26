За сутки ни один белгородский чиновник не попросил отвода от обязательной прививки

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Как отметил чиновник, так быстро (за сутки — прим.ред.) динамика вакцинации госслужащих от гриппа не изменится. Иконников отметил, что решение об отводе принимается при наличии противопоказаний. Затем необходимо получить заключение врачебной комиссии. Врач единолично может дать только временный отвод. Если, например, человек сейчас заболел, он не прививается.
Я ничего не подписывал, никто документы пока не приносил на отвод. Для начала нужно получить заключение врачебной комиссии. Я не исполняю функцию врача, и обязать медработника дать кому-то отвод или нет, не могу. Данное решение лично принимает врач, учитывая состояние здоровья человека.
Андрей Иконников
Напомним, пройти вакцинацию чиновники должны до 6 октября. Исключение составляют только сотрудники, которые имеют противопоказания. Справку врача об отводе должен завизировать Иконников.