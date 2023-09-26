За сутки ни один белгородский чиновник не попросил отвода от обязательной прививки

Как отметил чиновник, так быстро (за сутки — прим.ред.) динамика вакцинации госслужащих от гриппа не изменится. Иконников отметил, что решение об отводе принимается при наличии противопоказаний. Затем необходимо получить заключение врачебной комиссии. Врач единолично может дать только временный отвод. Если, например, человек сейчас заболел, он не прививается.