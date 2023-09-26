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За сутки ни один белгородский чиновник не попросил отвода от обязательной прививки

За сутки ни один белгородский чиновник не попросил отвода от обязательной прививки

26 сентября 2023, 12:16
Фото: 1MI
Ранее глава региона Вячеслав Гладков дал ряд поручение пройти стопроцентную вакцинацию от гриппа всем руководителям органов власти и подведомственных учреждений. Это было озвучено 25 сентября. О выполнении распоряжения сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.

Как отметил чиновник, так быстро (за сутки — прим.ред.) динамика вакцинации госслужащих от гриппа не изменится. Иконников отметил, что решение об отводе принимается при наличии противопоказаний. Затем необходимо получить заключение врачебной комиссии. Врач единолично может дать только временный отвод. Если, например, человек сейчас заболел, он не прививается.

Я ничего не подписывал, никто документы пока не приносил на отвод. Для начала нужно получить заключение врачебной комиссии. Я не исполняю функцию врача, и обязать медработника дать кому-то отвод или нет, не могу. Данное решение лично принимает врач, учитывая состояние здоровья человека.
Андрей Иконников

Напомним, пройти вакцинацию чиновники должны до 6 октября. Исключение составляют только сотрудники, которые имеют противопоказания. Справку врача об отводе должен завизировать Иконников.

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#Белгородская область#Вакцинация#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Противопоказания#Госслужащие#Министр здравоохранения#Иконников
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