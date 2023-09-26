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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Модульные туалеты

За драмтеатром в Белгороде поставят два новых туалета

26 сентября 2023, 09:31
Фото: сайт госзакупок
Модульные туалеты

Модульные туалеты за 8,3 млн рублей установят в центре Белгорода

На сайте госзакупок появилась заявка на поставку и установку модульных туалетов в Театральном сквере — рядом с Соборной площадью. Заказчиком выступило управление капитального строительства администрации Белгорода.

Заказчик требует от исполнителя установить в сквере два туалетных модуля с туалетом, писсуаром, раковиной, урной для мусора, зеркалом, вентиляцией, а также с диспенсерами для туалетной бумаги, мыла и салфеток.

Помимо этого, в модулях планируется установить влагостойкую акустическую систему, встроенную колонку и электрический водонагреватель. Для маломобильных белгородцев оборудуют пандус с необходимым углом уклона из металла с антискользящим рифлением.

На поставку и установку модульных туалетов заказчик готов потратить 8 300 000 рублей. Подавать заявки на участие можно до 3 октября.

Модульные туалетыМодульные туалеты
Модульные туалетыМодульные туалеты
Модульные туалетыМодульные туалеты
Модульные туалеты
Фото: сайт госзакупок
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#Белгородская область#Госзакупки#Новости Белгорода#Туалет#Белгород#Театральный сквер#Александра Склярова
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