За драмтеатром в Белгороде поставят два новых туалета

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Заказчик требует от исполнителя установить в сквере два туалетных модуля с туалетом, писсуаром, раковиной, урной для мусора, зеркалом, вентиляцией, а также с диспенсерами для туалетной бумаги, мыла и салфеток.
Помимо этого, в модулях планируется установить влагостойкую акустическую систему, встроенную колонку и электрический водонагреватель. Для маломобильных белгородцев оборудуют пандус с необходимым углом уклона из металла с антискользящим рифлением.
На поставку и установку модульных туалетов заказчик готов потратить 8 300 000 рублей. Подавать заявки на участие можно до 3 октября.