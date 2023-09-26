«Вы не имеете права здесь находиться». Учеников лицея в Белгороде выгоняют на улицу?

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
О ситуации в лицее №32 в Белгороде рассказал один из родителей школьников. Мужчина уверяет, что детей после уроков якобы выгоняют на улицу. Его дочери сообщили, что она «не имеет права здесь находиться».
В итоге она в слезах, я срываюсь с работы, еду через все светофоры и пробки!
Это как вообще? Дети стали вдруг не нужны? Откуда такое отношение? За последний месяц уже несколько раз такое…
пишет разгневанный белгородец
На обращение мужчины отреагировали в мэрии. Ему сообщили, что формат обучения в лицее №32 связан «с необходимостью создания безопасных условий для учащихся, единовременно находящихся в учреждении».
Вместе с тем с работниками, осуществляющими охранно-пропускной режим, проведены беседы о необходимости соблюдения профессиональной этики поведения.
мэрия Белгорода
Комментарий белгородца вызвал резонанс среди жителей. Кто-то утверждал, что ученики должны уходить из школы сразу после занятий, других же такое отношение в лицее возмутило. Нашлись и те, у кого в школах сложились подобные ситуации.
Так, жительница Старого Оскола пожаловалась на школу №12, где охранники открывают школьные ворота только по расписанию. В случаях, если ребёнок отпросился с уроков или, наоборот, опоздал, дети якобы вынуждены стоять и ждать нужного времени, чтобы им открыли ворота.
В школу в Масловой Пристани детей на автобусе привозят рано, но открывают ворота, по словам другой женщины, только через 20-30 минут после того, как их привезли. А в Северном, добавила ещё одна белгородка, детям якобы приходится ждать на улице 50 минут.
Напомним, что с начала учебного года у входа в белгородские школы образовывались столпотворения. Происходило это из-за новой пропускной системы.