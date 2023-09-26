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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Вакцина от гриппа в Белгородской области закончится на этой неделе

Вакцина от гриппа в Белгородской области закончится на этой неделе

26 сентября 2023, 13:25
Фото: 1MI
Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. Речь идёт о вакцине, которую поставили в регион за счёт федерального бюджета. Второй транш ожидается в октябре.

По словам чиновника, вакцинация от гриппа в регионе идёт полным ходом. Всего Белгородская область получила 382 тысячи доз детской и взрослой вакцины от гриппа.

Я думаю, что на этой неделе она закончится. Это был первый транш федеральной вакцины. После этого будет второй транш примерно в октябре и в таком же количестве.
Андрей Иконников

Иконников добавил, что главный санитарный врач установил норму в 60% привитых, чтобы достичь популяционного иммунитета. За счёт федеральных средств регион получит вакцину для иммунизации 45%.

15% необходимо будет привить за счёт средств работодателей. Они уже сейчас могут закупать вакцину и иммунизировать своих сотрудников.

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#Белгородская область#Грипп#Вакцинация#Иммунизация#Работодатели#Федеральный бюджет#Белгород#Кристина Семенчук
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