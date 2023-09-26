Вакцина от гриппа в Белгородской области закончится на этой неделе

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
По словам чиновника, вакцинация от гриппа в регионе идёт полным ходом. Всего Белгородская область получила 382 тысячи доз детской и взрослой вакцины от гриппа.
Я думаю, что на этой неделе она закончится. Это был первый транш федеральной вакцины. После этого будет второй транш примерно в октябре и в таком же количестве.
Андрей Иконников
Иконников добавил, что главный санитарный врач установил норму в 60% привитых, чтобы достичь популяционного иммунитета. За счёт федеральных средств регион получит вакцину для иммунизации 45%.
15% необходимо будет привить за счёт средств работодателей. Они уже сейчас могут закупать вакцину и иммунизировать своих сотрудников.