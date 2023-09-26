В убыточной белгородской «дочке» ЭФКО сменили руководителя

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс» в компании «Бирюч» сменился директор. С 22 сентября новым генеральным директором стала Марина Герасимова. Ранее с 2020 года пост занимал Юрий Козаренко.
Что касается компании «Бирюч», она зарегистрирована в Белгородской области с 2016 года и разработкой растительной еды. Головная компания — АО «Эфко продукты питания».
По итогам 2022 года убыток фирмы «Бирюч» составил 194 млн рублей, чистые активы оценили в отрицательную сумму в 470 млн рублей, а денежный поток — в минус 705 тысяч рублей. При этом выручка от продажи достигла 108 млн рублей.
Напомним, в прошлом году чистая прибыль ЭФКО составила 512 млн рублей. Это в четыре раза больше, чем было в 2021 году, когда компания отчиталась о прибыли в 123 млн рублей.