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В убыточной белгородской «дочке» ЭФКО сменили руководителя

В убыточной белгородской «дочке» ЭФКО сменили руководителя

26 сентября 2023, 14:53
Фото: 1MI
Речь идёт о руководстве фирмы «Бирюч». Новый генеральный директор занял свой пост 22 сентября. Компания «Бирюч» принадлежит АО «Эфко продукты питания».

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс» в компании «Бирюч» сменился директор. С 22 сентября новым генеральным директором стала Марина Герасимова. Ранее с 2020 года пост занимал Юрий Козаренко.

Что касается компании «Бирюч», она зарегистрирована в Белгородской области с 2016 года и разработкой растительной еды. Головная компания — АО «Эфко продукты питания».

По итогам 2022 года убыток фирмы «Бирюч» составил 194 млн рублей, чистые активы оценили в отрицательную сумму в 470 млн рублей, а денежный поток — в минус 705 тысяч рублей. При этом выручка от продажи достигла 108 млн рублей.

Напомним, в прошлом году чистая прибыль ЭФКО составила 512 млн рублей. Это в четыре раза больше, чем было в 2021 году, когда компания отчиталась о прибыли в 123 млн рублей.

Чистая прибыль АО ЭФКО выросла в четыре раза в прошлом году
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#Белгородская область#Выручка#Исследования#Эфко#Эксклюзив#Прибыль#Белгород#Кристина Семенчук#Убыток#Белгородский бизнес#Денежный поток
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