В ЕР рассказали об итогах летнего спортивного марафона «Сила России»

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Летний этап марафона с июня по август ознаменовался проведением более шести тысяч открытых тренировок с участием известных атлетов. Спортивными мероприятиями было охвачено 3,5 тысячи площадок, к их проведению было привлечено более тысячи НКО. Об этом информирует rostovgazeta.
«Вместе со Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом глухих и Всероссийским обществом слепых провели Неделю инклюзивного спорта. Это свыше восьми тысяч участников и 600 тренировок», — заявила председатель центрального совета сторонников «Единой России», заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. Она сообщила, что при проведении марафона организаторы сделали акцент на деятельности в военных городках, с семьями бойцов СВО. Все тренировки пользовались немалым успехом. А завершающее мероприятие ко Дню физкультурника объединило более девяти тысяч человек.
Занко также указала, что в топе абсолютных лидеров по числу площадок и масштабу тренировок оказались Московская и Свердловская области, Санкт-Петербург.
Как рассказал многократный чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, 13-кратный чемпион СССР и России сенатор Александр Карелин, в активностях марафона могли участвовать все желающие.
Участникам представилась возможность побеседовать с известными атлетами, получить их автографы и наставления. Тренировками руководили двукратный победитель Олимпийских игр Виктор Маркин, трёхкратный сурдочемпион мира, дважды призёр Сурдлимпиады Данил Иванов, 98-кратный рекордсмен по плаванию в ластах Сергей Ахапов, олимпийские чемпионы Александр Тихонов, Владислав Третьяк, Владимир Бармашов и многие другие.
Спортивные мероприятия состоялись и в новых регионах. По их результатам 40 юных жителей Шахтерска получили возможность приехать на тренировки в Московскую область, рассказывает сайт партии ER.RU.
Как заявил депутат Московской областной думы олимпийский чемпион Александр Легков, занятия с детьми будут продолжаться: в частности, в Шахтёрске планируется провести мастер-классы по биатлону и хоккею.
«В рамках марафона „Сила России“ мы постарались организовать для жителей региона максимально интересные и полезные встречи, обеспечили участие именитых спортсменов, которые с удовольствием присоединились к марафону. К примеру, открытые тренировки провели: победитель первенства мира и чемпионка России по смешанным боевым единоборствам ММА, кандидат в мастера спорта по спортивной борьбе Дарья Пирогова, мастер спорта по пулевой стрельбе Сергей Новосёлов, кандидат в мастера спорта по киокусинкай карате Сергей Глуховцев и кандидат в мастера спорта по гиревому спорту Юрий Воронов. Сотни белгородцев пришли позаниматься любимым спортом с профессионалами, встречи прошли на 24 площадках региона», — рассказал сопредседатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» в Белгородской области, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Юрий Дьячков.