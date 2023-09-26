В ЕР рассказали об итогах летнего спортивного марафона «Сила России»

«В рамках марафона „Сила России“ мы постарались организовать для жителей региона максимально интересные и полезные встречи, обеспечили участие именитых спортсменов, которые с удовольствием присоединились к марафону. К примеру, открытые тренировки провели: победитель первенства мира и чемпионка России по смешанным боевым единоборствам ММА, кандидат в мастера спорта по спортивной борьбе Дарья Пирогова, мастер спорта по пулевой стрельбе Сергей Новосёлов, кандидат в мастера спорта по киокусинкай карате Сергей Глуховцев и кандидат в мастера спорта по гиревому спорту Юрий Воронов. Сотни белгородцев пришли позаниматься любимым спортом с профессионалами, встречи прошли на 24 площадках региона», — рассказал сопредседатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» в Белгородской области, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Юрий Дьячков.