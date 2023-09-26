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В ЕР рассказали об итогах летнего спортивного марафона «Сила России»

В ЕР рассказали об итогах летнего спортивного марафона «Сила России»

26 сентября 2023, 14:25
Фото: ER.RU
На видеоконференции с региональными отделениями партия «Единая Россия» обсудила результаты летнего всероссийского спортивного марафона «Сила России». Он собрал более 110 тысяч участников по всей стране. На февраль партия намечает проведение зимнего этапа спортивного марафона.

Летний этап марафона с июня по август ознаменовался проведением более шести тысяч открытых тренировок с участием известных атлетов. Спортивными мероприятиями было охвачено 3,5 тысячи площадок, к их проведению было привлечено более тысячи НКО. Об этом информирует rostovgazeta.

«Вместе со Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом глухих и Всероссийским обществом слепых провели Неделю инклюзивного спорта. Это свыше восьми тысяч участников и 600 тренировок», — заявила председатель центрального совета сторонников «Единой России», заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. Она сообщила, что при проведении марафона организаторы сделали акцент на деятельности в военных городках, с семьями бойцов СВО. Все тренировки пользовались немалым успехом. А завершающее мероприятие ко Дню физкультурника объединило более девяти тысяч человек.

Занко также указала, что в топе абсолютных лидеров по числу площадок и масштабу тренировок оказались Московская и Свердловская области, Санкт-Петербург.

Как рассказал многократный чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, 13-кратный чемпион СССР и России сенатор Александр Карелин, в активностях марафона могли участвовать все желающие.

Участникам представилась возможность побеседовать с известными атлетами, получить их автографы и наставления. Тренировками руководили двукратный победитель Олимпийских игр Виктор Маркин, трёхкратный сурдочемпион мира, дважды призёр Сурдлимпиады Данил Иванов, 98-кратный рекордсмен по плаванию в ластах Сергей Ахапов, олимпийские чемпионы Александр Тихонов, Владислав Третьяк, Владимир Бармашов и многие другие.

Спортивные мероприятия состоялись и в новых регионах. По их результатам 40 юных жителей Шахтерска получили возможность приехать на тренировки в Московскую область, рассказывает сайт партии ER.RU.

Как заявил депутат Московской областной думы олимпийский чемпион Александр Легков, занятия с детьми будут продолжаться: в частности, в Шахтёрске планируется провести мастер-классы по биатлону и хоккею.

«В рамках марафона „Сила России“ мы постарались организовать для жителей региона максимально интересные и полезные встречи, обеспечили участие именитых спортсменов, которые с удовольствием присоединились к марафону. К примеру, открытые тренировки провели: победитель первенства мира и чемпионка России по смешанным боевым единоборствам ММА, кандидат в мастера спорта по спортивной борьбе Дарья Пирогова, мастер спорта по пулевой стрельбе Сергей Новосёлов, кандидат в мастера спорта по киокусинкай карате Сергей Глуховцев и кандидат в мастера спорта по гиревому спорту Юрий Воронов. Сотни белгородцев пришли позаниматься любимым спортом с профессионалами, встречи прошли на 24 площадках региона», — рассказал сопредседатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» в Белгородской области, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Юрий Дьячков.

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