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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

В Белгородской области заболеваемость гриппом выросла на 25%

В Белгородской области заболеваемость гриппом выросла на 25%

26 сентября 2023, 13:27
Фото: 1MI
Среди заболевших большая часть — дети. Об этом рассказал региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.
Сюжет
Дети

По данным чиновника, в Белгородской области на 25% выросла заболеваемость гриппом. В основном, болеет детское население.

Дети пошли в школы, начали болеть. После этого начнут болеть взрослые. Но эпидпороги, которые были зафиксированы в прошлые годы, не превышаются.
Андрей Иконников

Что касается коронавируса, Иконников отметил, что прирост инфицированных незначительный (30-32 человека за неделю). При этом большинство пациентов лечится дома. В случае необходимости стационарной помощи, койки развёрнуты в Старом Осколе и Белгороде.

Напомним, за неделю ОРВИ и гриппом заболели 7474 белгородца, из них 4189 — дети. На прошлой неделе общее количество не превышало 5448.

Больше четырёх тысяч белгородских детей заболели гриппом за неделю
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#Общество#Белгородская область#Дети#Грипп#Заболеваемость#Школы#Белгород#Кристина Семенчук#Заболеваемость гриппом#Ковид
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