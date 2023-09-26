В Белгородской области заболеваемость гриппом выросла на 25%

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
По данным чиновника, в Белгородской области на 25% выросла заболеваемость гриппом. В основном, болеет детское население.
Дети пошли в школы, начали болеть. После этого начнут болеть взрослые. Но эпидпороги, которые были зафиксированы в прошлые годы, не превышаются.
Андрей Иконников
Что касается коронавируса, Иконников отметил, что прирост инфицированных незначительный (30-32 человека за неделю). При этом большинство пациентов лечится дома. В случае необходимости стационарной помощи, койки развёрнуты в Старом Осколе и Белгороде.
Напомним, за неделю ОРВИ и гриппом заболели 7474 белгородца, из них 4189 — дети. На прошлой неделе общее количество не превышало 5448.