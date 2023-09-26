В Белгородской области состоялся фестиваль среди юных инспекторов движения

«Дети здесь получают определённые знания, навыки. Цена этих знаний — это здоровье и жизнь ребёнка. Несмотря на то, что это всё-таки специализированные соревнования, военная патриотика на этом фестивале тоже проходит определённой красной нитью, ведь крайне важно формировать любовь к Родине именно в этом возрасте» — Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы Андрея Скоча по Белгородской области.