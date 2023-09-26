В Белгородской области состоялся фестиваль среди юных инспекторов движения

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Это третье по счёту ежегодное мероприятие с участием волонтёров ЮИД стало уникальным по своей программе и традиционно прошло при поддержке Фонда «Поколение» Андрея Скоча.
Всероссийское объединение вот уже полвека занимается профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма.
«В условиях начала нового учебного года и скажем так выхода детей из каникулярного сезона очень важно, что данные мероприятия проходят именно сейчас. Это позволит наиболее полно подготовить детей к участию в дорожном движении, снизить аварийность» — Андрей Назаров, заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Белгородской области.
Перед стартом все хорошо разгорелись. Зарядку провёл многократный чемпион мира по гиревому спорту Иван Беляев. Впереди участников ждали более 10 соревновательных и обучающих точек. Состязание на меткость, мастер-классы по сборке-разборке автомата и снаряжению магазина. В рамках фестиваля 22 команды волонтёров ЮИД достойно прошли испытания на этапах: «Знатоки ПДД», «Оказание помощи», «Фигурное вождение велосипеда».
Поддерживает соревнования Фонд «Поколение» Андрея Скоча. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма остаётся одним из приоритетных направлений.
«Дети здесь получают определённые знания, навыки. Цена этих знаний — это здоровье и жизнь ребёнка. Несмотря на то, что это всё-таки специализированные соревнования, военная патриотика на этом фестивале тоже проходит определённой красной нитью, ведь крайне важно формировать любовь к Родине именно в этом возрасте» — Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы Андрея Скоча по Белгородской области.
Кроме того, для участников фестиваля были организованы выставка техники и оружия, мастер-класс по начальной военной подготовке и пропаганде безопасности дорожного движения и творческий конкурс интернет-постов по ПДД. По итогам соревнований победителями в сумме по основным этапам стали команды из Корочанского района, Старооскольского городского округа и Борисовского района.