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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Осень

В Белгородской области снова не похолодает

26 сентября 2023, 14:05
Фото: 1MI
Осень
27 сентября на территории области сохранится тёплая погода без осадков. Воздух прогреется до +27 ˚С. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
Сюжет
Погода

В Белгородской области сохранится по-летнему тёплая погода. В среду, 27 сентября, в регионе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 2-7 м/с, днём порывы до 6-11 м/с. В тёмное время суток температура опустится до +7…+12 ˚С. Днём воздух прогреется до +22…+27 ˚С.

В Белгороде завтра ночью ветер северо-восточный 3 м/с. Похолодает до +11 ˚С. Днём ветер также 3 м/с, но потеплеет до +25 ˚С.

В четверг, 28 сентября, ночью до +10 ˚С. Днём синоптики обещают до +24 ˚С. Такая же погода ожидается вплоть до пятницы, 29 сентября.

В субботу, 30 сентября, в областном центре возможно небольшое похолодание — температура ночью до +9 ˚С, а днём — до +20 ˚С.

С 1 октября в Белгород должны вернуться осадки. Ожидаются небольшие дожди.

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