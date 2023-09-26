В Белгородской области снова не похолодает

В Белгородской области сохранится по-летнему тёплая погода. В среду, 27 сентября, в регионе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 2-7 м/с, днём порывы до 6-11 м/с. В тёмное время суток температура опустится до +7…+12 ˚С. Днём воздух прогреется до +22…+27 ˚С.