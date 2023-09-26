В Белгородской области снова не похолодает

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В Белгородской области сохранится по-летнему тёплая погода. В среду, 27 сентября, в регионе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 2-7 м/с, днём порывы до 6-11 м/с. В тёмное время суток температура опустится до +7…+12 ˚С. Днём воздух прогреется до +22…+27 ˚С.
В Белгороде завтра ночью ветер северо-восточный 3 м/с. Похолодает до +11 ˚С. Днём ветер также 3 м/с, но потеплеет до +25 ˚С.
В четверг, 28 сентября, ночью до +10 ˚С. Днём синоптики обещают до +24 ˚С. Такая же погода ожидается вплоть до пятницы, 29 сентября.
В субботу, 30 сентября, в областном центре возможно небольшое похолодание — температура ночью до +9 ˚С, а днём — до +20 ˚С.
С 1 октября в Белгород должны вернуться осадки. Ожидаются небольшие дожди.