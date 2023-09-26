В Белгородской области представили нового начальника УФСИН

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Стало известно о назначении нового начальника УФСИН России по Белгородской области. Эту должность занял полковник внутренней службы Александр Буданцев. К своим обязанностям он приступил 11 сентября.
Александр Буданцев родился в 1984 году в Курске. Окончил Белгородский юридический институт МВД, а затем — Владимирский юридический институт ФСИН.
На протяжении девяти лет Буданцев проходил службу на различных должностях в ИК-8 в Курской области. С 2012 по 2016 год был начальником ИК-8, затем — ИК-9.
В 2016 году его назначили главой оперативного отдела УФСИН России по Курской области. Спустя два года он стал первым замначальника ведомства. С 2021 года до переезда в Белгородскую область был замначальника управления исполнения приговоров и специального учёта ФСИН России.
До Буданцева пост начальника регионального УФСИН занимал Игорь Видашев. В этой должности он работал с 2013 года. В августе 2022 года стало известно, что Видашев перешёл на работу в Хабаровский край. В июне 2023 года его официально утвердили руководителем хабаровского ведомства.
С сентября 2022 года врио начальника белгородского УФСИН был Александр Калугин.