В белгородское приграничье поступила бронеплёнка для детсадов и школ

Ранее белгородцы пожаловались на сдачу денег на оклейку окон. Жительница региона сообщила, что родителей в их школе заставляют оклеивать окна бронеплёнкой за свой счёт. Мастер за это просил 17 тыс. рублей. В министерстве образования женщине ответили, что деньги сдавать не нужно. Власти посоветовали белгородке обращаться по поводу поборов в правоохранительные органы.