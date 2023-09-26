В белгородское приграничье поступила бронеплёнка для детсадов и школ

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В приграничные районы Белгородской области поступила бронеплёнка. По словам главы региона, её получили все приграничные районы — от Краснояружского до Ровеньского, а также Новооскольский и Яковлевский горокруга.
Заказанная плёнка поступила в регион в конце прошлой недели. Закупили её за рубежом. Необходимых для Белгородской области объёмов в России нет.
На закупку защитной плёнки потратили уже 100 млн рублей. Деньги выделил белгородский бизнес. На текущий момент плёнку раскраивают, а затем клеят на поверхность окон.
Ранее белгородцы пожаловались на сдачу денег на оклейку окон. Жительница региона сообщила, что родителей в их школе заставляют оклеивать окна бронеплёнкой за свой счёт. Мастер за это просил 17 тыс. рублей. В министерстве образования женщине ответили, что деньги сдавать не нужно. Власти посоветовали белгородке обращаться по поводу поборов в правоохранительные органы.
Напомним, поставка бронеплёнки в белгородское приграничье ожидалась 23–24 сентября. Одна из жительниц Шебекинского горокруга обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову и поинтересовалась, когда начнут оклеивать плёнкой окна в детских садах и школах. Глава региона объяснил, что необходимо было дождаться поставки из Китая.