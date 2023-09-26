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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

В белгородских поликлиниках введут масочный режим

В белгородских поликлиниках введут масочный режим

26 сентября 2023, 12:08
Фото: 1MI
Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. Он отметил, что решение вне зависимости от эпидситуации могут самостоятельно принимать главврачи медучреждений.

Как отметил чиновник, на сегодняшний день в Белгородской области поликлиники работают в штатном режиме. Но из-за повышения заболеваемости гриппом и ковидом будут приняты меры — во всех поликлиниках введут масочный режим.

При этом точные сроки чиновник не назвал, но отметил, что будут смотреть по заболеваемости.

Данные карантинные мероприятия может вводить самостоятельно каждый главный врач медучреждения вне зависимости от подъёма заболеваемости.
Андрей Иконников

Напомним, на этой неделе ОРВИ и гриппом заболели 7474 белгородца. Показатель на 37,2% больше, чем на прошлой. Большинство из инфицированных — дети.

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#Белгородская область#Здравоохранение#Грипп#Заболеваемость#Масочный режим#Белгород#Кристина Семенчук#Ковид#Эпидситуация#Медучреждения
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