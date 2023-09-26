В белгородских поликлиниках введут масочный режим

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Как отметил чиновник, на сегодняшний день в Белгородской области поликлиники работают в штатном режиме. Но из-за повышения заболеваемости гриппом и ковидом будут приняты меры — во всех поликлиниках введут масочный режим.
При этом точные сроки чиновник не назвал, но отметил, что будут смотреть по заболеваемости.
Данные карантинные мероприятия может вводить самостоятельно каждый главный врач медучреждения вне зависимости от подъёма заболеваемости.
Андрей Иконников
Напомним, на этой неделе ОРВИ и гриппом заболели 7474 белгородца. Показатель на 37,2% больше, чем на прошлой. Большинство из инфицированных — дети.