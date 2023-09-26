Утро в Белгородской области началось с обстрела: что известно о последствиях

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Утром 26 сентября под обстрел ВСУ попала окраина посёлка Задорожный в Краснояружском районе. Повреждения получила линия электропередачи. Из-за этого жители посёлка частично остались без света. Аварийные бригады начнут работы в ближайшее время.
Пострадавших среди мирных жителей, по информации губернатора, нет.
Накануне Белгородская область пережила массированную атаку ВСУ. С утра 25 сентября по региону пытались ударить с беспилотников, были обстрелы. Пострадали пятеро мирных жителей. Есть разрушения в домах, хозпостройках, автомобилях, на промышленном предприятии.