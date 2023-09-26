Утро в Белгородской области началось с обстрела: что известно о последствиях

Накануне Белгородская область пережила массированную атаку ВСУ. С утра 25 сентября по региону пытались ударить с беспилотников, были обстрелы. Пострадали пятеро мирных жителей. Есть разрушения в домах, хозпостройках, автомобилях, на промышленном предприятии.