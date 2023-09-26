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Published Сегодня, 06:17

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Updated Сегодня, 06:19

ВСУ обстреляли окраину посёлка Задорожный в Белгородской области

Утро в Белгородской области началось с обстрела: что известно о последствиях

26 сентября 2023, 06:17
Фото: 1MI

ВСУ обстреляли окраину посёлка Задорожный в Белгородской области

Повреждения получила линия электропередачи. Аварийные бригады в ближайшее время должны приступить к устранению последствий обстрела, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Утром 26 сентября под обстрел ВСУ попала окраина посёлка Задорожный в Краснояружском районе. Повреждения получила линия электропередачи. Из-за этого жители посёлка частично остались без света. Аварийные бригады начнут работы в ближайшее время.

Пострадавших среди мирных жителей, по информации губернатора, нет.

Накануне Белгородская область пережила массированную атаку ВСУ. С утра 25 сентября по региону пытались ударить с беспилотников, были обстрелы. Пострадали пятеро мирных жителей. Есть разрушения в домах, хозпостройках, автомобилях, на промышленном предприятии.

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#Белгородская область#Происшествия#Лэп#Краснояружский район#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#СВО#Обстрел ВСУ#Задорожный
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