Стало известно о ещё одном раненом при массированном обстреле Белгородской области

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о ещё одном раненом при вчерашних обстрелах региона со стороны ВСУ. Пострадавший мужчина работает на промышленном предприятии в Шебекино, которое 25 сентября попало под обстрел. Он поздно вечером самостоятельно обратился за медпомощью.
За вчерашний день семь населённых пунктов подверглись атаке со стороны Украины. Помимо разрушений, пострадали пятеро белгородцев. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь и отправили по домам.
Пострадали две женщины при обстреле посёлка Уразово в Валуйском округе. У одной лёгкая контузия, у второй — рассечение брови от осколков стекла.
Ещё одна пострадавшая проезжала по трассе в Шебекино в момент обстрела. От взрывной волны выбило окна в машине, пассажирку контузило.
Вечером понедельника стало известно о пострадавшей сотруднице завода в Шебекино, который попал под обстрел. Белгородка получила множественные поверхностные осколочные ранения левого бедра, левой лопатки и правой кисти.