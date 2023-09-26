Стало известно о ещё одном раненом при массированном обстреле Белгородской области

Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о ещё одном раненом при вчерашних обстрелах региона со стороны ВСУ. Пострадавший мужчина работает на промышленном предприятии в Шебекино, которое 25 сентября попало под обстрел. Он поздно вечером самостоятельно обратился за медпомощью.