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Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

ПВО сработала под Белгородом

Стала известна причина громких звуков в Белгороде

26 сентября 2023, 15:56
Фото: Bel.ru

ПВО сработала под Белгородом

Сбит беспилотник самолётного типа. Информация о последствиях уточняется.

Вечером 26 сентября в Белгороде и Белгородском районе было громко. Очевидцы публиковали в Сети фото следов в небе. Горожане предположили, что сработала система ПВО.

Догадки белгородцев подтвердил губернатор. По словам Вячеслава Гладкова, сбит беспилотник самолётного типа. Система ПВО сработала в Белгородском районе.

Информация о последствиях уточняется. По предварительным данным, обошлось без разрушений.

Это не первое происшествие на фоне СВО за сегодняшний день. Сообщалось о сбитых беспилотниках, об обстрелах. Есть разрушения.

Под обстрел этим вечером попал и город Шебекино. Прилёт был в промышленную зону. Пострадавших и разрушений нет, сообщил глава горокруга Владимир Жданов.

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