Стала известна причина громких звуков в Белгороде

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Вечером 26 сентября в Белгороде и Белгородском районе было громко. Очевидцы публиковали в Сети фото следов в небе. Горожане предположили, что сработала система ПВО.
Догадки белгородцев подтвердил губернатор. По словам Вячеслава Гладкова, сбит беспилотник самолётного типа. Система ПВО сработала в Белгородском районе.
Информация о последствиях уточняется. По предварительным данным, обошлось без разрушений.
Это не первое происшествие на фоне СВО за сегодняшний день. Сообщалось о сбитых беспилотниках, об обстрелах. Есть разрушения.
Под обстрел этим вечером попал и город Шебекино. Прилёт был в промышленную зону. Пострадавших и разрушений нет, сообщил глава горокруга Владимир Жданов.