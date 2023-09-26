Спартак и вооружённый салат: как часто мужчины в Белгороде думают о Римской империи?

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Корнями тренд из запрещённой в России соцсети, где девушки спрашивают у парней, как часто они думают о Римской империи, тянется от самой Швеции. Там блогер провела небольшой опрос среди своих подписчиков. Вопрос девушки был следующим: задумывались ли их знакомые мужчины о Римской империи и как часто? По итогу стало ясно, что думать о Римской империи — это не такая уж и редкая забава у мужчин. Через пару месяцев тренд дошёл до англоязычных сайтов, а к концу лета 2023 года добрался и до социальных сетей в России. Контент социальных сетей наполнился этим, казалось бы абсурдным, открытием. Только вот «глубинная» причина возникновения подобных размышлений неизвестна, пожалуй, даже самим мужчинам.
Что касается белгородцев, то подобные мысли чаще всего волнуют более молодое поколение, нежели мужчин постарше — от 35-40 лет. Многие при опросе журналистки Бел.РУ смеялись, спрашивая в ответ: «И вы тоже?». Оказалось, что женское население Белгорода уже успело выудить «потаённые мысли противоположного пола». К примеру, трое студентов БГИИКа поделились, что о Римской империи они думают не менее двух раз в неделю. Евгений и Николай стали задумываться об этом, когда услышали вопрос в первый раз. Николай считает, что подобные мысли стали приходить на ум чаще после расспросов сестры:
Тогда я ещё не знал, откуда ноги растут, но потом увидел видео на тему. До этого даже не обращал внимания, что на самом-то деле о Римской империи иногда размышляю…
Николай, студент Белгородского государственного института искусств и культуры
А вот их друг Георгий рассказал, что о Риме обычно думает перед сном:
Мне в принципе интересно. Но когда ночью лежу и думаю о гладиаторах с императорами, потом может присниться салат «Цезарь» с мечом в тарелке.
Георгий, студент Белгородского государственного института искусств и культуры
А вот ещё один учащийся перед сном больше думает о северо–восточной средиземноморской цивилизации. Ему нравится греческая культура: театры, архитектура, мифология. Ученик выпускного класса МБОУ СОШ №31 Белгорода ответил, что про Римскую империю он думает примерно три раза в неделю, потому что его вдохновляет мужественность римлян и интенсивные тренировки легионеров. Он занимается спортом и следит за сферой, поэтому влияние древних жителей нынешней столицы Италии он замечает и там: метание диска, бои, скачки и т. п.
Таксист Владимир рассказал, что является фанатом сериала «Спартак», поэтому мысли о Римской империи для него «уже обычное дело». Белгородец Сергей поделился тем, что об этом он думает нечасто, но теперь ему стоит подумать. Он и сам заинтересовался вопросом о первопричинах. Пообещал поделиться с редакцией Бел.Ру, если узнает.
Однако в Белгороде достаточно мужчин, которые о Римской империи вообще не думают или задумывались о ней в последний раз в школьные годы на уроках истории. У кого-то вопрос вызвал замешательство, были и те, кому было не до Римской империи и до любых других забот и кто думал только о том, чтобы познакомиться с журналисткой Бел.Ру.
Неизведанная тяга мыслей мужчин к постреспубликанскому периоду Древнего Рима породила много мемов в русскоязычной сети. Это касается и видеоконтента, и фотоконтента. Тематика Рима в принципе стала довольно вирусной. Факт того, что случаи совсем не единичны, поразил всех. Как до этого почти сакрального мужского вопроса додумалась шведская блогерша, до сих пор неясно. Мемы можно найти совершенно разные. И про «горечь скорби по развалу великой империи», и по «процентному содержанию Римской империи в мозге мужчины». «Опять про свою Римскую империю думает», — спрашивает себя девушка из очередного мема. И она будет права. Используется в мемах и запрещённое оружие ещё, пожалуй, со времён Цезаря — котики. Посмотрите сами.