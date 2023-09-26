Спартак и вооружённый салат: как часто мужчины в Белгороде думают о Римской империи?

Корнями тренд из запрещённой в России соцсети, где девушки спрашивают у парней, как часто они думают о Римской империи, тянется от самой Швеции. Там блогер провела небольшой опрос среди своих подписчиков. Вопрос девушки был следующим: задумывались ли их знакомые мужчины о Римской империи и как часто? По итогу стало ясно, что думать о Римской империи — это не такая уж и редкая забава у мужчин. Через пару месяцев тренд дошёл до англоязычных сайтов, а к концу лета 2023 года добрался и до социальных сетей в России. Контент социальных сетей наполнился этим, казалось бы абсурдным, открытием. Только вот «глубинная» причина возникновения подобных размышлений неизвестна, пожалуй, даже самим мужчинам.