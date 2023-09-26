Снаряд ВСУ прилетел в огород: что известно о повторном обстреле Новой Таволжанки

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Днём 26 сентября, около 13:00, под повторный обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Один из снарядов прилетел в огород частного домовладения.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
Напомним, что это уже второй обстрел села за вторник. В результате первой атаки повреждения получила линия электроснабжения, из-за чего частично без света остались жители Новой Таволжанки и Архангельского.
Также от попадания снаряда сгорела хозяйственная постройка. Пострадавших среди мирных жителей нет.