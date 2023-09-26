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Обстрел

Снаряд ВСУ прилетел в огород: что известно о повторном обстреле Новой Таволжанки

26 сентября 2023, 10:24
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ повторно обстреляли белгородскую Новую Таволжанку

Под повторным обстрелом оказалась Новая Таволжанка. Пострадавших нет, сообщил глава Шебекинского округа Владимир Жданов.
Сюжет
Обстрел

Днём 26 сентября, около 13:00, под повторный обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Один из снарядов прилетел в огород частного домовладения.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Напомним, что это уже второй обстрел села за вторник. В результате первой атаки повреждения получила линия электроснабжения, из-за чего частично без света остались жители Новой Таволжанки и Архангельского.

Также от попадания снаряда сгорела хозяйственная постройка. Пострадавших среди мирных жителей нет.

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#Белгородская область#Огород#Новая таволжанка#Снаряд#Белгород#Обстрел#Владимир Жданов#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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