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Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Открытие школы ГИТИС

Преподаватели и студенты ГИТИСа расскажут белгородцам об актёрском мастерстве

26 сентября 2023, 10:13
Фото: региональное правительство
Открытие школы ГИТИС

Школу ГИТИСа открыли в Белгородской области

В школе примут участие студенты БГИИКа, артисты профессиональных белгородских театров и студенты актёрского факультета ГИТИСа мастерской Алексея Блохина. Подробности рассказали в региональном правительстве.

В Белгородской области состоялось торжественное открытие школы ГИТИСа по методикам театрального образования.

За 10 дней участники пройдут обучение на базе детского оздоровительного лагеря «Чайка». Преподаватели ГИТИСа проведут мастер-классы и расскажут об особенностях метода действенного анализа пьесы и роли.

На открытии смены выступили студенты творческих вузов, а в конце участникам школы вручили подарки с символом Белгородской области — байбаком.

Напомним, что в апреле 2023 году на стажировку в Российский институт театрального искусства (ГИТИС) отправились семь студентов и один преподаватель Белгородского государственного института искусств и культуры. Обучение длилось неделю.

Открытие школы ГИТИСОткрытие школы ГИТИС
Открытие школы ГИТИСОткрытие школы ГИТИС
Открытие школы ГИТИСОткрытие школы ГИТИС
Открытие школы ГИТИСОткрытие школы ГИТИС
Открытие школы ГИТИСОткрытие школы ГИТИС
Открытие школы ГИТИСОткрытие школы ГИТИС
Открытие школы ГИТИС
Фото: региональное правительство
На стажировку в ГИТИС отправят семь студентов из белгородского института культуры
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#Белгородская область#БГИИК#Школа#Белгород#Белгородские студенты#Гитис#Александра Склярова
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