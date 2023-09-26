Преподаватели и студенты ГИТИСа расскажут белгородцам об актёрском мастерстве

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В Белгородской области состоялось торжественное открытие школы ГИТИСа по методикам театрального образования.
За 10 дней участники пройдут обучение на базе детского оздоровительного лагеря «Чайка». Преподаватели ГИТИСа проведут мастер-классы и расскажут об особенностях метода действенного анализа пьесы и роли.
На открытии смены выступили студенты творческих вузов, а в конце участникам школы вручили подарки с символом Белгородской области — байбаком.
Напомним, что в апреле 2023 году на стажировку в Российский институт театрального искусства (ГИТИС) отправились семь студентов и один преподаватель Белгородского государственного института искусств и культуры. Обучение длилось неделю.